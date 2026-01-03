Pedro Ruiz no se corta y describe a la perfección a los Estopa tras liderar las Campanadas en TVE

La resaca de las Campanadas continúa, siendo uno de los temas de conversación más recurrentes estos días. TVE ha vuelto a ser líder de un evento que cada fin de año reúne frente a la televisión a millones de espectadores. En esta ocasión, la cadena pública consiguió ser la más vista tras firmar un 36,3% de cuota de pantalla media y 5.823.000 de espectadores. Lo hizo con el trío formado por los hermanos Muñoz, de Estopa, y Chenoa.

Con estos datos, TVE consiguió imponerse a Antena 3, que fue la segunda opción con Cristina Pedroche y Alberto Chicote como presentadores. Pese a firmar un 24,1% de share y 3.871.000 espectadores, la cadena de Atresmedia quedó relegada a la segunda posición por segundo año consecutivo.

Si una conclusión puede sacarse de estas Campanadas es que TVE ha recuperado músculo entre los espectadores. El desempeño de Estopa y Chenoa como maestros de ceremonias dio lugar a todo tipo de elogios, y alguna que otra crítica. Uno de los últimos en opinar sobre esta cuestión ha sido el comunicador Pedro Ruiz, siempre muy activo en redes sociales.

"Cercanos y directos"

El también actor y escritor se ha referido a los hermanos Muñoz en su cuenta de X, donde los ha definido como "chavales de la calle". Asimismo, no ha dejado pasar la ocasión para dar la que, en su opinión, fue la clave de su liderazgo. Cabe recordar que Estopa y Chenoa llegaron a congregar a casi 6 millones de espectadores entre todos los canales de RTVE.

Para Pedro Ruiz, las dos palabras que mejor definen al dúo catalán son "cercanos y directos" y ha valorado la "proximidad" que "le ponen a todo lo que hacen". Unas palabras que van muy en la línea de lo que otros han dicho sobre los hermanos Muñoz, que en todo momento se mostraron tal y como han sido siempre, tanto dentro como fuera de la esfera pública.

Por último, Pedro Ruiz ha hecho hincapié en una cuestión determinante. Para el televisivo, a los Estopa las Campanadas "les encajan". Pese a la brevedad con la que ha sentenciado la labor de músicos de Cornellá de Llobregat, su opinión ha quedado más que clara: sobresaliente para los Estopa.