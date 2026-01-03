Trump afirma que se están designando a varias personas para liderar Venezuela y advierte que "lo de Maduro le puede ocurrir a otros también"

Donald Trump responde a preguntas de los periodistas tras reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que va a controlar Venezuela "hasta que haya una transición justa y ordenada". Lo ha hecho durante una rueda de prensa ofrecida desde su resort y residencia en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, acompañado su derecha por el secretario de Estado, Marco Rubio, y a su izquierda por el secretario de Defensa, Pete Hegseth. "Vamos a detener terroristas y aplastar a los cárteles", ha señalado Trump.

Según ha alardeado el mismo, gracias a esta operación, bautizada como 'Operación Resolución Absoluta', Estados Unidos ha conseguido acabar "con el 97% de la droga que viene por mar". "Volvemos a ser un país respetado. Como nunca antes", ha agregado el mandatario, que ha ofrecido algunos detalles de cómo fue la captura de Maduro y su esposa.

Esta operación, ha afirmado, ha sido "una de las demostraciones más impresionantes, efectivas y poderosas del poderío y la competencia militar estadounidense en la historia de Estados Unidos" y muestra el dominio de EEUU sobre Latinoamérica.

La captura de Maduro y de su esposa se realizó en una operación relámpago en una "una fortaleza militar fortificada en el corazón de Caracas" y según ha señalado, todo "estaba oscuro y era peligroso". "Se ha elegido el día adecuado para minimizar el daño", ha agregado. En total, se lanzaron más de 150 aeronaves (F-18, F-35, etc.) desde 20 bases distintas.

Durante su discurso, el líder republicano no ha desaprovechado la ocasión y ha querido lanzar una advertencia al resto de líderes de Venezuela, así como a nivel global. "Lo de Maduro le puede ocurrir a otros también", ha exclamado en tono burlesco y ha advertido que Petro debería "cuidarse el trasero" también. Además, ha asegurado que se encuentran listos para un segundo ataque mucho mayor en caso de que sea necesario.

"Haremos que nuestras gigantescas compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, gasten miles de millones de dólares, reparen la infraestructura petrolera, que está muy deteriorada, y empiecen a generar ingresos para el país. Estamos listos para un segundo ataque mucho mayor si es necesario. Así que estábamos preparados para una segunda oleada", ha dicho durante su intervención.

El mandatario ha hecho estas declaraciones después de que su país perpetrase una serie de ataques contra Caracas y anunciase la captura de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, así como de su mujer, Cilia Flores, que actualmente se encuentran en un buque militar y serán trasladados hasta Nueva York, acusados por tráfico de drogas y armas.

Por ahora no se conoce qué rumbo tomará el país, aunque según ha adelantado Trump ya se están designando a varias personas para dirigir "el país bien". "Estamos designando personas, estamos hablando con personas", ha respondido el líder republicano a la pregunta de un periodista que le ha dicho que quería decir con "gobernar el país".