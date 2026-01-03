Trump publica la primera foto de Nicolás Maduro tras su detención: "A bordo del USS Iwo Jima"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha publicado en la tarde de este sábado, minutos antes de las 17:30, la primera foto de Nicolás Maduro tras su detención: "A bordo del USS Iwo Jima".

El Iwo Jima es un buque de asalto anfibio de la Marina de los Estados Unidos. Es una base naval 'portátil' que se utiliza para operaciones de combate, desembarcos anfibios, transporte de ayuda humanitaria o despliegues rápidos.

Durante las horas previas han circulado algunas fotografías, algunas falsas, sobre la detención de Maduro. La publicada por Trump en su red social Truth es la primera oficial tras la captura del presidente de Venezuela esta madrugada.

En la fotografía se puede ver al líder venezolano de pie, con los ojos tapados y unos auriculares de cancelación de ruido sobre los oídos. Aparece vestido con un chándal gris de Nike y sujeta una botella de agua en las manos.

A su lado se ve parcialmente a un agente que porta un chaleco de la Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA).

Como anunció Trump hace unas horas, Maduro y su mujer, Cilia Flores, están siendo llevados a Nueva York, donde han sido imputados y serán procesados acusados de narcotráfico.

Durante una comparecencia en Mar-a-Lago minutos después de difundir la instantánea, Trump ha afirmado que Estados Unidos va a controlar Venezuela "hasta que haya una transición justa y ordenada".

Ha justificado que con esta operación EEUU ha conseguido acabar "con el 97% de la droga que viene por mar". y que vuelve a ser "un país respetado". "Más que nunca", ha recalcado.

Además de dar detalles sobre la operación relámpago, ha señalado que están preparados para una segunda oleada de ataques, pero ha indicado que "no parece ser necesario".