Las frases claves del discurso de Trump que marca el destino de Venezuela: "Vamos a dirigir el país"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comparecido esta tarde desde su residencia de Mar-a-Lago tras bombardear este sábado Venezuela y anunciar la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Previamente, el propio Trump publicó en la red Truth la primera foto de Maduro capturado a bordo del portaviones USS Iwo Jima, una foto para la historia. Dos fuentes dijeron al socio de noticias estadounidense de la BBC, CBS, que se espera que el avión militar estadounidense que transporta a Maduro aterrice a última hora de la tarde en el aeropuerto militar internacional Stewart de Nueva York.

Maduro será entregado a las autoridades federales cuando aterrice. Se espera que Maduro sea procesado ante el tribunal federal del distrito sur de Nueva York la próxima semana, posiblemente el lunes.

Trump, eufórico y sin tapujos

Trump presentó la operación en Venezuela como un "éxito histórico" contra una "narcodictadura", y dejó claro que pretende abrir el sector petrolero venezolano a grandes compañías estadounidenses, sin detallar un plan político claro para el día después.

Las claves de la operación

Confirmó que las fuerzas de EEUU capturaron a Maduro y a Cilia Flores durante una operación "extremadamente compleja", subrayando que "cree que nadie ha muerto" y presentándolo como un éxito militar casi sin coste.

Defendió los ataques como parte de la "guerra contra los cárteles de la droga" y dijo que su gobierno ha hecho "lo que nadie antes" para cortar el flujo de drogas desde Venezuela. Es la mayor intervención en el continente tras la invasión de Panamá en 1989.

Trump afirmó literalmente que "vamos a dirigir el país ahora" hasta que pueda producirse una "transición adecuada", sugiriendo una tutela directa de EEUU sobre Venezuela, sin usar la palabra "ocupación" pero acercándose mucho al concepto.

Advirtió a los altos mandos y funcionarios que sigan leales a Maduro de que "el futuro será muy malo para ellos" y habló de una especie de "factor de conversión" para quienes se pasen al nuevo bando.

Respecto a un futuro con María Corina Machado, Trump ha dicho que "sería muy difícil para ella ser la líder. No tiene el apoyo interno ni el respeto del país".

Petróleo y economía

Anunció que "las grandes compañías petroleras estadounidenses" irán a Venezuela a "arreglar la infraestructura petrolera destrozada" e "invertir miles de millones", con la promesa de que "empezarán a ganar dinero para el país".

Ligó la operación con la situación energética interna, sugiriendo que el control y la reactivación del petróleo venezolano ayudarán a estabilizar precios de la gasolina y reforzar la seguridad energética de EEUU.

Falta de hoja de ruta

No presentó un esquema claro sobre quién gobernará en Venezuela a corto plazo: mencionó que el país tiene un vicepresidente, habló genéricamente de "transición" y "democracia", pero sin comprometerse a un calendario electoral ni a un papel concreto de la oposición venezolana.

Por otro lado, evitó entrar en el debate sobre la legalidad internacional de la operación, despachando las críticas con un "lo de siempre sobre si es constitucional o no" y pidiendo que se reconozca el "gran trabajo" del ejército.

Las frases claves de Trump