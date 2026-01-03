El investigador Gonzalo Fanjul plantea un escenario que podría paralizar España en horas: "La catástrofe económica sería de una envergadura extraordinaria"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la cumbre de líderes de la UE de Bruselas.

El debate sobre la inmigración está en auge tanto en España como en el resto del mundo. De hecho, en Estados Unidos hay ya patrullas de policías y de ciudadanos persiguiendo a extranjeros por la calle para detenerlos y llevarlos a prisión o deportarlos a sus países de origen.

En el podcast de David Jiménez, llamado El Director, el periodista ha entrevistado al investigador Gonzalo Fanjul que ha puesto sobre la mesa una premisa que quizá muchos supremacistas no han tenido en cuenta.

Fanjul, investigador y activista contra la pobreza, ha manifestado que qué sucedería en España si hubiese una huelga de migrante en España: "Si los migrantes en situación irregular parasen mañana y parasen durante una semana la sociedad se daría cuenta de lo que esto significa".

Una "catástrofe económica"

El experto ha explicado que hay decenas de miles de familias que dependen del trabajo de estas personas: "De mujeres que cuidan de sus hijos. La gente en la construcción, en la agricultura".

"La catástrofe económica sería de una envergadura extraordinaria pero diría que el problema fundamental sería todo lo que dice de la calidad de nuestras democracias. Lo que estamos viendo en Estados Unidos es que los migrantes son el laboratorio de un proyecto autocrático que va mucho más allá de la inmigración", ha añadido.

Según Fanjul, "este es el canario en la mina". En este sentido, un informe reciente de JP Morgan explica que una de las claves del éxito de los datos macroeconómicos de España es precisamente lo bien que se integran aquí los migrantes, especialmente los que vienen de América Latina.

Señalan los economistas de JP Morgan que la rápida de integración de una parte de los extranjeros que llegan a España, algo que no ha pasado en países del entorno como Francia o Alemania, "está permitiendo este crecimiento diferencial".