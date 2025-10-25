Una educadora plantea que la carrera del profesor es muy plana: "Está todo muy pervertido"

La educadora y psicóloga Sonia Díez, presidenta del grupo Horizonte Ítaca y antigua directora del Colegio Internacional Torrequebrada, que promueve una educación enfocada en el desarrollo personal y el bienestar de los alumnos, ha dado su sincera opinión sobre la carrera de los profesores y ha generado un buen debate.

"La carrera del profesor es muy plana. Para empezar, tú te formas para una especialización que te limita a un tramo, y a veces incluso a unas asignaturas en un tramo de edad", ha comenzado defendiendo en el pódcast El Sentido De La Birra, de Podimo, en el que ha participado en un coloquio sobre el sistema educativo.

"Eres profesor de Infantil, puedes dar hasta los cinco años, pero no puedes dar a los seis años, que es primero de Primaria. Eres profesor de primaria, pero tu especialización está en X, Matemáticas, Lengua o lo que sea. Eres profesor de secundaria y entonces aquí ya no necesitas saber lo que han aprendido los maestros, lo que necesitas es ser muy conocedor de una materia y después de hacer un 'programita' (el máster) que te da un barniz de qué es esto de dar clase", ha relatado Díez.

No ha terminado allí, pues también ha apuntado directamente a la selectividad. "Al final todo lo vamos a medir por unos resultados finales en un examen, que aprueban, ya sabemos, el 90 y pico por ciento, con lo cual no sé qué es lo que estás seleccionando, pero ahí estamos... Y nos hemos tenido que inventar no el 10, sino el 11, el 12 y hasta el 14", ha rezado.

El camino del profesor está "muy pervertido"

La conclusión final que ha sacado Sonia Díez es que "está todo muy pervertido, hemos ido improvisando cosas para ajustarlas a necesidades que no existían", por lo que ha vuelto a insistir nuevamente que la carrera del profesor es una "muy plana, con una capacidad de incentivos muy pequeña".

"La innovación, al ser tan plana, prácticamente se sanciona. La que no se sanciona a veces acaba llevando al profesor estrella a hacer otras cosas que no tienen nada que ver con la docencia", ha rematado.el camino

¿Qué necesito para ser profesor de instituto?

Tal y como ha publicado la Universidad Alfonso X el Sabio, una universidad privada con el principal campus en Madrid y que fue fundada en 1993, siendo la primera universidad privada española autorizada por las Cortes Generales, para ser profesor de instituto hay que cumplir con una serie de requisitos de formación.

Es necesario un título universitario de la especialidad que se quiera enseñar, como matemáticas o lengua, un máster para formarse como profesorado, acreditar un nivel B1 de una lengua extranjera, que normalmente es el inglés y, por último, pero no menos importante—, aprobar las oposiciones de profesorado si se quiere optar a una plaza en la educación pública.