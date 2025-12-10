El Supremo avala procesar a Ábalos y a Koldo por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia

La Sala de Apelación del Tribunal Supremo ha confirmado la decisión del magistrado Leopoldo Puente de sentar en el banquillo al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su antiguo asesor en el Ministerio, Koldo García, por las presuntas irregularidades cometidas en los contratos de adquisición de mascarillas en pleno estallido de la COVID-19.

La resolución, firmada por los magistrados Antonio del Moral, Pablo Llarena y Juan Ramón Berdugo, rechaza los recursos presentados por ambos investigados contra el auto dictado el pasado 3 de noviembre, en el que el instructor propuso su procesamiento por los supuestos delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación.

La Fiscalía reclama 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y siete años para Aldama. Las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, elevan la solicitud hasta los 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor.

Tanto la Fiscalía como las acusaciones populares han solicitado que los dos principales acusados ingresaran en prisión preventiva al considerar que, dado el volumen de penas solicitadas, existía riesgo de fuga. El juez acogió esa petición, y el pasado 28 de noviembre Ábalos y Koldo ingresaron en la cárcel de Soto del Real, donde permanecen a la espera de juicio.