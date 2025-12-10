Un joven español pasa un día ingresado en un hospital de Estados Unidos y llega a una conclusión: "Apreciad lo que tenéis"

El creador de contenido en redes sociales @chuusitoo es un joven español que se encuentra viviendo, estudiando y jugando al fútbol en Estados Unidos. En sus perfiles de las distintas plataformas acostumbra a contar su día en el país norteamericano y todas las andanzas que le pasan.

En los últimos días se ha visto obligado al tener que ir al médico, ha sido hospitalizado y ha querido contar todo lo que le ha pasado. "Así es la dura realidad de la sanidad en Estados Unidos y os lo cuento desde dentro, ya que he tenido que estar hospitalizado un día entero", ha asegurado.

Chus fue al centro de salud por un dolor en la garganta y ahí fue cuando le confirmaron gracias a un test que tenía anginas. A los tres o cuatro días de tomar el antibiótico que le habían recetado, junto al ibuprofeno y paracetamol, se dio cuenta que no estaba mejorando nada. "No podía ni abrir la boca", ha llegado a decir.

"Así que después de dos días sin comer, volví al centro de salud a que me hicieran más pruebas", ha apuntado. Entonces mostró un vídeo que se grabó en el médico en el que decía que le dolía "muchísimo" y narraba que "siempre que tengo amigdalitis se me quita en un día y medio, dos, pero ahora llevo cinco con antibiótico y estoy peor que el primer día". Total, que le mandaron al hospital y acabó una noche ingresado.

Su paso por el hospital

Ahí le estuvieron midiendo las constantes vitales, le pusieron una vía para darle suero y decidieron que tenían que hacerle un TAC porque tenía "una placa de pus de tres centímetros en mitad de la garganta".

"Sin dramatizar, me mandaron urgentemente a otro hospital, donde un otorrino me lo tenía que drenar y era algo que no podía esperar porque podía llegar a quedar sin flujo de aire", ha proseguido.

Le avisaron de que podría doler bastante y procedieron a introducirle una aguja de unos ocho o diez centímetros por la boca hasta tocar el final de la garganta. "Me hizo el mayor daño de mi vida. Grité muchísimo, lloré y estaba sudando una barbaridad", ha recordado el joven español.

"Una vez con ello quitado, os puedo decir que me encuentro mucho mejor, puedo comer prácticamente de todo, aunque todavía me quedan como ocho días de antibiótico", ha terminado contando.

Finalmente, ha destacado la sanidad española: "Lo que quiero transmitir con este vídeo es que una cosa tan sencilla como podría ser una amigdalitis si se te complica en España te lo arreglan gratis en un rato. Me encantaría deciros lo que voy a tener que pagar aquí, pero no lo sé y no quiero ni saberlo. Apreciad lo que tenéis en España porque, sinceramente, vale".