La hija de la opositora Corina Machado recibe en su nombre el Nobel de la Paz: "Mi madre nunca incumple sus promesas"

Oslo (Noruega), 12/10/2025 - Ana Corina Sosa, hija del Premio Nobel de la Paz, acepta el premio en nombre de su madre, María Corina Machado, de manos del presidente del Comité Nobel, Jorgen Watne Frydnes, durante la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en el Ayuntamiento de Oslo, Noruega, el 10 de diciembre de 2025.

Ana Corina Sosa, hija de la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, ha sido la encargada de recoger este miércoles en Oslo el Premio Nobel de la Paz 2025 en nombre de su madre, que no ha podido estar presente en la ceremonia debido a las complicaciones de su viaje desde Venezuela, cuyo recorrido se ha mantenido en secreto por motivos de seguridad.

Sosa recibió el diploma y la medalla de oro de manos del presidente del Comité Noruego del Nobel, Jorgen Watne Frydnes, en un acto que se celebró ante la mirada de diversas autoridades, diplomáticos y figuras públicas, como el rey Harald V de Noruega o el presidente de Argentina, Javier Milei.

Minutos antes del inicio del evento, el Instituto Nobel confirmó en un comunicado que Machado no lograría llegar a tiempo, pese a "hacer todo lo que estaba en su mano para llegar a la ceremonia". "Un viaje en una situación de extremo peligro", agregó e incluyó la grabación de una conversación telefónica en la que la política garantizaba encontrarse bien y de camino hacia la capital noruega. "Mi madre nunca incumple sus promesas", ha señalado en su discurso la hija de la Nobel de la Paz.

