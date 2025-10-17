Un profe de inglés lleva sin sueldo desde el inicio del curso por un error y las autoridades le aconsejan pedir un préstamo para salvar el día

Un profe de inglés está experimentando el peor inicio de curso de toda su trayectoria profesional. Y no es porque los alumnos no le obedezcan o no tengan un buen nivel en el idioma.

El motivo por el que el docente no está contento con su trabajo es tan simple que es difícil entender cómo no está ya solucionado: el profesor no ha cobrado ni un euro desde que comenzó el curso.

Tal y como recoge el medio de comunicación francés Le Parisien, el docente pertenece al instituto Georges-Politzer de Ivry-sur-Seine, una localidad situada en el departamento francés de Val-de-Marne.

El caso es muy poco habitual, menos aún si se tiene en cuenta que el hombre no se ha incorporado recientemente al centro educativo. En concreto, acaba de comenzar su cuarto curso en el instituto.

Desde la dirección del centro han justificado que la ausencia de pago al profesor se ha debido a un problema técnico. "Esto se debe a un problema técnico temporal en la gestión financiera de los agentes no titulares de secundaria", han señalado. Inexplicablemente, lo que le han aconsejado al docente para salvar el día a día es pedir un préstamo.

Al menos, el profesor ha recibido el apoyo de sus compañeros, quienes sí que han recibido su sueldo sin ningún tipo de incidencia. Los docentes del centro educativo se pusieron en huelga durante el pasado 13 de octubre.

El profesor de inglés no está nada contento con la forma en la que el instituto ha gestionado lo ocurrido. Por ejemplo, destaca que no entiende "por qué no me lo notificaron (el problema técnico) antes del pago de mi salario".

El docente ha contado que "me propusieron dos soluciones: un préstamo de 2000 euros o esperar hasta finales de octubre. No podía esperar, así que acepté ese préstamo de emergencia sin saber quién lo concedería ni cuándo llegaría".

El hombre, que continúa desarrollando su trabajo pese a no ser pagado, ha criticado que "mientras tanto, ¿dónde como? ¿Cómo pago el alquiler? No entiendo por qué me ofrecen un préstamo y no un anticipo".