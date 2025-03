Una española advierte de un recurrente timo en las taquillas de las estaciones en Bélgica: para tener mucho ojo

La creadora de contenido conocida en TikTok como @irenehsteel2, que está viajando por multitud de países y ciudades, ha recibido el testimonio de un trabajador de una estación de tren en Brujas, Bélgicas, sobre un recurrente timo en las taquillas que sirven para guardar las pertenencias.

Por costumbre o inocencia, muchos tienden a guardar sus pertenencias en las taquillas que están abiertas, pensando que están libres. Pero lo cierto es que en realidad no es así, tal y como explica Irene: "No lo metas en las lockers que estén ya abiertas, sino que vete a la pantallita y que te haga 'pop', me ha dicho".

"Hay como un timo aquí en Brujas que lo que hacen es que pagan una, entonces tú metes las cosas, cierras y ya, pero eso no es tuyo, lo ha pagado ya alguien previamente", ha advertido.

Por lo tanto, es importante ir primero a las pantallas, pagar, y esperar a que se abra automáticamente la taquilla para asegurarte de que, una vez la cierres, tus pertenencias dejen de ser tuyas. En cuanto a reacciones, hay de todo tipo: "Viajar va a ser una aventura de riesgo".

"Ni había caído, gracias por compartirlo, se las saben todas", ha respondido el usuario Sergio Santibañes. "Pero eso es de toda la vida, si no vas a la pantalla no te dice cuál es la tuya", ha replicado @saik_0.4, que ha recibido respuesta de la propia Irene: Ya, pero si pasa es porque hay gente que lo mete primero y luego se va a la pantalla".