Roberto Vidal, nutricionista, sobre por qué tu cuerpo te 'sabotea' tras las Navidades: "Es un hambre real, como cuando te pica y tienes que rascarte" 

¿Te has sentido culpable después de comer desaforadamente las sobras de Nochebuena, los roscones navideños o los caramelos del día de Reyes? Es una situación muy común en la sociedad, aún más en el contexto español, teniendo en cuenta la importancia que tienen las festividades navideñas. Una época enmarcada de reuniones familiares, encuentro con amigos, fiesta, música, bebidas y sobre todo mucha comida.

Según la Encuesta de Salud de España 2023, publicado por el Instituto Nacional de Estadística, un 15,2% de hombres de 18 y más años y un 15,1% de mujeres padecen obesidad.

La perspectiva de un nutricionista

Roberto Vidal, nutricionista profesional, se refiere al tema del hambre y la saciedad en el cuerpo humano. En entrevista con el creador de contenido español Jordi Wild para los micrófonos de su podcast The Wild Project, el nutricionista explica cómo fisiológicamente se generan estas dos sensaciones y de qué manera manejarlas para que no se conviertan o continúen siendo un problema para la salud de las personas.

El nutricionista inicia explicando de una manera muy técnica el origen del hambre y la saciedad. "Cuando tu estómago está vacío y tus niveles de energía bajos, en tu estómago, en las paredes del mismo, empieza a secretarse una hormona llamada grelina".

"Esa grelina viaja hasta el cerebro, en el hipotálamo, concretamente a una zona llamada núcleo arcuato, ahí es donde están las zonas de hambre y de saciedad, van separadas, o me activo más de uno me activo más de otro, el que predomina es la sensación que vas a tener al final", complementa el profesional.

Qué sucede con las personas que padecen obesidad

Te preguntarás qué pasa con las personas quienes sufren de sobrepeso. Cuando una persona es obesa, el mecanismo que regula el hambre y la saciedad empieza a fallar y no funciona como debería, "entonces predomina la grelina, eso provoca que la persona tenga hambre a todas horas", agrega Vidal.

"No es una cuestión de fuerza de voluntad, si tú estás constantemente con hambre, pero un hambre real, no es ansiedad, como cuando te picas y tienes que rascarte. No puedes decirle a una persona deja de rascarte, es que siento realmente ese picor o siento realmente esa hambre", sostiene Robert.

"Es jodido que una persona obesa tenga tan trastocada esa capacidad de poder sentirse saciada, un mal hábito alimentario todavía promueve más esto. Todo se soluciona desde que te levantas por la mañana empezando a tomar buenas decisiones", asegura el nutricionista.

Algunos snacks saludables que recomienda el nutricionista profesional para saciar el hambre son: