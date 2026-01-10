Óscar Puente enseña lo que costaba hace 12 años un abono de tren: "La diferencia es abismal"

El ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una sesión plenaria en el Senado (Madrid).

La vida cada vez está más cara, pero ¿salvo en el transporte? Al menos eso es lo que dice el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y para ello muestra un botón, o mejor dicho, un abono mensual regional de Renfe de 2014. Y lo compara con el precio del de ahora: 181 euros entonces, 60 euros ahora.

Un billete viejo, una foto y una frase directa. Eso es todo lo que ha necesitado Óscar Puente para encender de nuevo el debate sobre el precio del tren en España. "La diferencia es abismal", escribe el ministro de Transportes en X (antes Twitter) al mostrar cuánto costaba un abono ferroviario hace 12 años.

La imagen habla sola y conecta con una discusión recurrente: ¿es hoy más caro, más barato o simplemente diferente viajar en tren que hace una década?

Un billete antiguo que dice mucho

El ticket que comparte Puente corresponde a un abono de tren de hace más de una década, anterior a la política de bonificaciones y gratuidades parciales implantada en los últimos años. La comparación implícita apunta a una idea clara: el precio que pagaba entonces el usuario era muy superior al actual, al menos en términos directos.

Desde 2022, el Gobierno ha aplicado fuertes subvenciones al transporte ferroviario, especialmente en Cercanías y Media Distancia, convirtiendo el tren en uno de los pilares de su política de movilidad y de alivio económico, con lo que Puente ha querido reforzar ese mensaje y medidas con este recordatorio.

El trasfondo: precios, ayudas y memoria selectiva

La publicación ha generado miles de interacciones porque toca un punto sensible. Para una parte de los usuarios, el mensaje confirma que el tren nunca fue barato y que las quejas actuales ignoran cómo se viajaba antes.

"Oscar, yo viajo habitualmente a Madrid desde Valencia y los trenes de Renfe son con diferencia los más caros, tanto Avlo como Ave, aparte de llevar siempre retrasos e incidencias, Ouigo e Iryo son muchísimo más fiables, más puntuales y económicos, esto no tiene explicación", escribe una internauta.

Para otros, la comparación es incompleta. Argumentan que los precios actuales no reflejan el coste real del servicio, sino un modelo sostenido con dinero público. Es decir, el usuario paga menos en taquilla, pero el gasto sigue existiendo vía impuestos: la usuaria que respondió que "los que tienen que ir a trabajar en coche pagan con sus impuestos los viajes a los que van en tren" es un ejemplo.

Un formato que ya es marca Puente

No es la primera vez que Óscar Puente utiliza este tipo de comunicación. El ministro ha hecho de las redes sociales un altavoz político directo, recurriendo a imágenes, documentos antiguos o datos concretos para reforzar su relato.

En este caso, el mensaje conecta con una idea que el Gobierno repite desde hace meses: viajar en tren es hoy más accesible que nunca, al menos en el precio que percibe el usuario final.