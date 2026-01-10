Robert, dueño de gimnasios, tajante sobre los que se apuntan en enero: "De cada 100 personas que pagan la cuota, solo 10 vienen a entrenar a diario"

"El próximo año empiezo el gym" seguramente muchas personas se comprometieron a ello en diciembre del 2025. Llegó enero, año nuevo y ya es hora de cumplir las promesas que te estableciste para este 2026. En muchos casos solamente se queda en eso, en una simple promesa.

Tus amigos y tu familia no son los únicos que se dan cuenta cuando no cumples con dicho compromiso, los dueños de los centros deportivos son muy conscientes de la alta tasa de bajas que hay a lo largo del año en los gimnasios.

La historia de Roberto González

Roberto González, dueño de Vital Fit, una cadena de gimnasios en España, en entrevista con el creador de contenido, Adrián G. Martín, habla sobre su proceso de montar el negocio, además hace un análisis de su clientela.

González no le gusta trabajar para alguien más, eso fue un gran motivante a la hora de emprender. "Yo desde que era muy pequeño siempre tenía claro que yo no quería trabajar para nadie y me motivo mi afición al deporte del gimnasio, al fitness, al culturismo", afirma el empresario.

Establecer un negocio de un gimnasio no es una tarea fácil. "El reto es a diario, evoluciona, cambia las tendencias, la mejora tiene que ser constante, al cliente hay que mantenerlo continuamente motivado o enganchado al centro. Cada día te lleva una nueva meta", agrega Roberto.

Sin duda alguna la pandemia fue un momento crítico para su empresa. "El momento del covid, fue una auténtica lección de todo, de auto superarse a diario, sobre todo mentalmente, porque luchabas contra una cosa que era casi que imposible de vencer", sostiene el hombre.

Sus clientes y su producto estrella

Roberto habla sobre su clientela sin tapujos. "De cada 100 personas que pagan la cuota, solo 10 vienen a entrenar a diario. Normalmente, todo cliente que paga un año es el que no suele venir, una vez que está pagado tú ya no le das valor al producto", complementa el propietario.

Además de la franquicia de gimnasios, González también lidera unas tiendas de suplementación deportiva, el match perfecto del gimnasio si se ve desde una perspectiva empresarial. "Es un ecosistema económico, que un negocio retroalimenta al otro y que es una muy buena fusión para seguir aumentando las fuentes de ingresos", afirma él mismo.

Respecto a dichas tiendas, Roberto explica que el producto que más vende actualmente es la creatina, ya que es el suplemento "más estudiado y con más evidencia científica. Es tan potente las evidencias que la creatina se está recomendando para gente mayor porque ayuda al sistema cognitivo", expresa el dueño.

Además, la creatina ayuda a obtener: