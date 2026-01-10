Varapalo judicial a un local que no pagaba la comunidad: condenado a pagar 4.122,16 euros por el mantenimiento de zonas comunes

¿Has tenido alguna diferencia con uno de tus vecinos? Este tipo de situaciones suelen ser comunes en nuestra sociedad, sin embargo en Zaragoza el dueño de un local se llevo una gran sorpresa tras conocer un fallo de las autoridades competentes.

"La Audiencia Provincial de Zaragoza ha desestimado el recurso de un local contra la comunidad de propietarios y confirma la decisión del juzgado que impuso a la empresa propietaria del inmueble la obligación de abonar 4.122,16 euros en concepto de cuotas impagadas", expone el medio oficial, Poder Judicial.

¿ Qué son las cuotas comunitarias?

El vocabulario jurídico puede ser agobiante y complejo de entender para muchos, un portal especializado nos ayuda a comprender con mayor claridad y simplicidad el concepto de cuotas comunitarias.

Las cuotas de la comunidad son las aportaciones económicas que cada propietario está obligado a realizar de manera periódica para cubrir los gastos comunes de la comunidad. Estos gastos abracan todo lo relacionado con el mantenimiento de las zonas compartidas y los servicios que sirven a todos los propietarios, como la limpieza, el mantenimiento del ascensor o la seguridad, etc.

Cabe mencionar que:

Las cuotas son obligatorias para todos los propietarios , según lo establecido en la Ley de Propiedad Horizontal.

, según lo establecido en la Ley de Propiedad Horizontal. La cuantía de las cuotas de la comunidad se dictaminan en la junta de propietarios y se basa en el presupuesto anual de la comunidad.

¿Qué determinaron exactamente las autoridades en Zaragoza?

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha confirmado que el propietario de un local comercial debe pagar 4.122,16 euros a su comunidad de propietarios por cuotas de comunitarias impagadas.

La empresa propietaria sostenía que no debía pagar los "gastos ordinarios", ya que los estatutos de la comunidad la eximen de contribuir a los gastos del zaguán y la escalera de acceso a las plantas superiores.

El tribunal determinó que los gastos que se le reclaman son por la reparación y mantenimiento de elementos comunes generales, y no específicamente por el zaguán o la escalera. Por lo tanto, la exención de los estatutos no se aplica a estos pagos de mantenimiento comunitario.

Esta sentencia es firme, lo que significa que ya no se puede recurrir más instancias.

En otras palabras, aunque el dueño de un local no tenga que pagar por la limpieza o luz de la escalera que no usa, sigue estando obligado a pagar por el mantenimiento general del edificio y sus elementos compartidos.