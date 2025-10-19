Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Una española se va a China y cuenta cuál es su odisea diaria: "Qué mal lo estoy pasando"
Una española se va a China y cuenta cuál es su odisea diaria: "Qué mal lo estoy pasando"

Y no es la única con esta experiencia.

Fragmento del vídeo de @sandracfndz@sandracfndz

Irse a otro continente entraña muchas aventuras y situaciones de todo tipo, algunas de ellas incómodas o incluso desesperantes. Y es que adaptarnos a las costumbres de otros países no es siempre una tarea fácil.

Un ejemplo de esto es lo que le ha pasado a la usuaria Sandra (@sandracfndz), una española que está viajando sola por Asia y que en este momento se encuentra en China, un país que le está dando muchos dolores de cabeza con el tema de la gastronomía.

"El comer te lo juro que es mi odisea diaria. O sea, qué mal lo estoy pasando, tío", ha comentado la viajera española al inicio del vídeo totalmente frustrada con la situación.

"Es que, ¿sabes el problema? Que no hay ni un puto sitio internacional, que es que es todo chino, chino, chino, chino. O te vas al McDonald's, a KFC... Es decir, que el pollo rebozado, el pollo frito, estoy hasta aquí, ya no puedo más. Patatas fritas, es que ni quiero. Es que no sé qué comer ya, te lo juro", ha comentado Sandra.

"Es o comer fatal o probar cosas chinas que te arriesgas a que no te gusten. Pero es que tío, tú dime qué te apetece de aquí. ¿Qué te apetece? ¿Te apetece algo? Yo veo esto y no", ha señalado la usuarioa, enseñando el cartel de un restaurante.

"Luego es que bueno, por la foto aún. Pero es que te pones a traducir lo que ponen las letras chinas de cada cartel y es: tripas de no sé qué, sangre de cerdo de no sé qué... ¿Qué coméis, hermano? ¿Qué coméis?", ha concluido la española.

"Es difícil, yo pensaba que me gustaba la comida china hasta que fui a China. Y no es que sean cosas raras, si no que el sabor es muy raro"; "¡Te súper entiendo! Fácil bajas 5 kilos"; "¡Me pasó lo mismo! Además la comida China era muuuy picante. Yo no me lo podía comer"; "Amo China, pero admito que también lo pasé muy mal con la comida", han comentado algunos usuarios, dándole la razón.

"Si a mí la comida china en España me encanta, pero en China no he tenido muy buenas experiencias…", ha contestado Sandra en la sección de comentarios, quien ha confesado también que está "soñando" con comerse una paella.

