Un español sale de fiesta a una discoteca gay en China y cuenta cómo es: "Parecía el after del gimnasio"

El creador de contenido Jacobo (@jacoveo), un español que está de vacaciones en China, ha subido un vídeo a su cuenta de la red social eseñando cómo es una discoteca gay en China y qué es lo que se ha encontrado.

"¡Buenos días! Ayer salí de fiesta a una discoteca gay aquí en China, con el chico que me gusta, chino. Y os voy a contar por qué si la homosexualidad ya pensaba que estaba mal en España en China se caga la perra", ha comentado el español.

"Vale, primero que todo aquí llevamos otra mentalidad: disfrutones, a pasarlo bien. Salía con él y con sus amigos. Llegamos super pronto a la discoteca, a las 23, antes de que abriera incluso", ha relatado el tiktoker.

"Porque aquí la gente como que hace cola porque en China las discotecas son muy diferentes, de hecho eso parecía el after del gimnasio, todo el mundo iba con ropa de deporte", ha afirmado el usuario, alucinado.

"Y es que aquí la gente prácticamente no baila, sino que compras una mesa con tus colegas, traen pues las bebidas que tú has elegido, te hacen la mezcla, tremenda jarra... y te dedicas a jugar a juegos con tus colegas", ha explicado el creador de conenido.

"Hay dados en todas las discotecas, porque hay un juego de dados y otro que es poner la mano así y como prueba", ha continuado, haciendo el gesto de ponerse la mano por encima de la cabeza.

"Bueno, bueno, no cabía ni un gay más en esa discoteca. Son las vacaciones aquí en China y eso está reventado. Había como varios momentos de la noche en los que cambiaban de DJ y también había gogos", ha indicado el Jacobo.

"Si tengo que decir algo de la homosexualidad china es que es como una exageración completa del culto al cuerpo perfecto, a la masculinidad... Todos pinchadísimos, fibradísimos... Todo el mundo parecía que venía del gimnasio", ha censurado el tiktoker.

"Y te estarás preguntando: Jacobo, ¿y lo de ligar?, que es lo que nos interesa... O sea, es que como no se puede bailar es muy difícil conocer a gente nueva. Así que venían amigos de esta peña a medida que iba avanzando la noche, a mí eso me entraba como el agua. Yo me lo estaba pasando increíble", ha concluido el español.