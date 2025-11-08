Una española cuenta cómo era su piso en Tailandia y hace que muchos se lo piensen dos veces

Tailandia lleva años siendo un destino de moda. Este país del Sudeste Asiático hace ya décadas que conquista a los ciudadanos de diversas partes del mundo por sus increíbles paisajes, su cultura, hospitalidad y también por lo barato que es para los bolsillos europeos el país.

Tanto es así que muchas personas han pasado de verlo como un destino turístico a planteárselo seriamente como una opción para quedarse a vivir. Aunque para eso, es recomendable estar bien informado.

Y para poder hacerse una idea de lo que te depara el país si te decantas por esta opción, nada mejor que escuchar las experiencias de personas que ya lo han experimentado.

Como es el caso de la popular creadora de contenido española Sara Ardi (@sara_ardi), que enseña a sus más de 663.000 seguidores cómo son sus aventuras por todo el mundo, y que ha acudido al podcast 17 Grados Podcast (@17gradospodcast) y ha contado cómo fue su experiencia viviendo en un piso en Tailandia.

"Es un país muy barato, pero tú piensas que todo lo haces fuera. Porque allí en Tailandia, las casas... Yo estuve nueve meses viviendo con mi cama, enfrente a un frigorífico y al lado una taza de baño, sin cadena", ha confesado la española.

"Yo cuando hacía caca tenía que coger un cubo y llenar el cubo en el grifo", ha explicado la creadora de contenido, ante la cara atónita del presentador, quien solo ha podido responderle: "¿Qué me estás contando?".

"Claro, te lo juro", ha contestado la viajera entre risas. "Yo pensé que la vivienda en Tailandia estaba algo mejor, fíjate. O sea que era más barato con respecto a...", ha mencioado el presentador del podcast.

"Es más barato, claro, yo pagaba 150 euros al mes", ha expuesto la tiktoker. "Es que por 150 euros al mes puedes esperar efectivamente un agujero donde cagar", ha bromeado Ardi.

"Había un agujero pero no había cadena, sí, sí. Luego hicimos un upgrade por mi amiga, la cual ganaba mejor que yo, porque yo me lesioné el oído y entonces no podía bucear y ella cogió más experiencia", ha contado la española.

"Ella empezó a pagar 20 euros más al mes y le pusieron baño con cadena. Entonces yo me iba a cagar a su habitación", ha recordado la creadora de contenido, sin pelos en la lengua.

"¡Por 20 euros más podías cagar como en Occidente!", ha exclamado el presentador, quien no ha podido evitar poner caras al escuchar el relato de Ardi. "Exacto, la cadena y un ventilador un poquito mejor", ha concluido la tiktoker.