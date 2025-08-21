Una española cuenta cuál ha sido el choque cultural que se ha llevado al ir a una playa en Japón

La creadora de contenido Carla (@carla_paucar), una chica española que vive en Japón, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando cuál ha sido su choque cultural al ir a una playa del país.

"Primer choque cultural en una playa de Japón. Hemos venido a una playa paradisíaca y claro, estamos en bikini, normal. Pero es que todo va muy tapado. Todo el mundo", ha señalado la usuaria.

"Tú dirás: 'Están prohibidos los bikinis'. No, porque no hay ningún cartel. Pero es que otra cosa que creemos es que no saben nadar, porque todos llevan manguitos en plan chaleco. Y están al borde, donde hacen pie. ¿Es que no saben nadar? ¿Por qué?", se ha preguntado la española, impactada.

"Lo del sol puedo entenderlo porque el sol es muy dañino y se cuidan la piel. Pero creo que hay una mezcla entre el cuidado de piel del sol y esta movida estética de ser blancos", ha apuntado la creadora de contenido.

"Esta cosa de los campesinos que tienen la piel oscura... Como que viene de años y años de represión y clases sociales. Primer choque cultural playil. Eso sí, no te quita nada que estas playas son heavys", ha concluido Carla.

"Yo me di un paseo por una playa japonesa, arriba bikini, abajo pareo. Literalmente TODO el mundo me miraba. El shock fui yo para ellos: gorda blanca y en bikini"; "Me pasó lo mismo en Malasia y Singapur, era yo la única en bikini", han comentado algunos usuarios.

"Tengo una buena amiga japonesa y lo que me ha dicho es que, en la cultura japonesa, tradicionalmente se considera de 'vago' estar tirado sin hacer nada en la playa. Son muy trabajadores y rechazan la pereza", ha explicado una internauta.