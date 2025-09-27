Una española cuenta lo que NO hay que hacer si viajas a Komodo: el motivo tiene mucho peso

La usaria de TikTok @onaslowtravel, una chica española que ha estado de viaje por Indonesia, ha subido un vídeo a su cuenta de la red social contando con indignación y desaliento cuál es la realidad de viajar a Komodo.

"Estoy harta de ver a influencers o gente con un montón de seguidores hacer el tour este de las Komodo que sale desde Lombok y va hasta las islas Komodo y que pasa por una zona donde nadas con el tiburón ballena", ha criticado la española.

"He visto un montón de gente que lo recomienda y se ve súper bonito y súper estético pero es que la realidad no sabéis cuál es. La realidad es que hay mil barcos a la vez siguiendo estos tiburones que, de hecho, son alimentados", ha relatado la viajera.

"Y cuando están allí todo el mundo se tira a la vez, que te dan patadas y todo para ver el tiburón. No se respeta ningún tipo de distancia con el tiburón, incluso hay gente que lo llega a tocar, le agobian...", ha asegurado la tiktoker.

"Y tú me dirás: 'Sí, pero el tiburón es libre de irse porque está en el mar, no está en ningún zoo, ni en captividad, ni nada'. Sí, efectivamente, el tiburón está en el mar", ha comentado la usuaria.

"Pero lo que pasa es que desde hace unos años este tiburón se ha empezado a alimentar por los pescadores locales porque han visto que atrae a muchísimos turistas, por lo tanto lo alimentan, entonces así se aseguran que se queda en esa zona", ha detallado la española.

"Esto que puede parecer un acto inofensivo porque simplemente es como un easy meal para estos tiburones a la larga comporta un efecto muchísimo mayor: estos tiburones dejan de ser salvajes porque al final si les estás dando de comer pues van a dejar de buscar ellos su comida", ha afirmado.

"Y se ha demostrado que el hecho que les alimenten altera muchísimo su comportamiento natural hasta el punto que también ha alterado sus patrones de reproducción", ha explicado la viajera.

"Cosa que es súper preocupante porque el tiburón ballena ya es una especie en extinción de por sí y el hecho de que se alteren sus patrones de reproducción y que se reproduzcan menos pues conlleva a que sea aún más grave la situación", ha subrayado la usuaria.

"Y me da mucha rabia porque veo muchísima gente, y habiendo ido a Bali, a Indonesia hace poco, veo muchísima gente que hace este tour, gente que conocí o gente con la que coincidí, que no sabe que esto sucede o por qué no es ético o que le da igual, también te digo", ha censurado la tiktoker.

"Y también hay una parte de la gente que dice: 'Bueno, como la travesía de lombo que acomodo pasa por el tiburón ballena y la de vuelta no, pues voy a hacer la de vuelta. Pero claro, ¿cuál es el problema?", ha preguntado de forma retórica.

"Que al final tú estás dando dinero a una empresa que fomenta estas prácticas. Entonces, por mucho que en tu travesía en concreto no vayas a pasar por ese punto y ver los tiburones ballena, pues al final estás contribuyendo a que esto siga así y se siga explotando a los animales", ha apuntado la española.