Una española cuenta lo que le dijo una suiza cuando quiso comprarse una casa en España: es tremendo

La asesora y usuaria de TikTok, Lala Ruiz (@agencianuninus), que ayuda a "valientes" que quieren emigrar a Suiza, Alemania o Austria, ha contado la conversación que ha tenido con una alemana y una suiza sobre España.

"He escuchado la conversación, se iba para Menorca, ella quería comprar una casa en Menorca o en Tenerife, pero que al final no la va a comprar, que cree que es mejor ir simplemente de vacaciones porque le da la sensación de que en España empezamos a no querer al turismo, sobre todo en las islas", ha relatado.

Lo que ella le contestó a la mujer suiza fue que no es que no se quiera el turismo, sino que lo que no se quiere es una "masificación de turismo". Ellas recalcaron que lo entendían perfectamente.

"Los españoles quieren que los extranjeros alquilen o compren viviendas porque así se sacan una renta mayor, es decir, ya sabemos cuál es el problema de España, que están alquilando pisos de una habitación por 800 a gente como ellas porque tienen más economía", ha comentado.

Otro de los motivos por los que no compró la casa en Tenerife ha sido precisamente porque a una de las vecinas de ese edificio le entraron "okupas". "Rompieron el cerrojo, llamaron a la policía, estuvimos allí intentando hacer algo, vino la policía y nos dijo que no se podía hacer nada", contó una de ellas.

"No entendemos por qué la gente en España compra vivienda si simplemente rompe un cerrojo y entra a vivir", dijo una de ellas.