Una española rompe con la romantización de Bali: "No es el paraíso que te pintan ni de lejos"

La usuaria de TikTok Lucía Ramón (@luciaramon_), una española que ha estado dos meses viviendo en Bali, ha subido un vídeo desromantizando su experiencia en la isla.

"Necesito irme de Bali ya. O sea, me quedan cuatro días contados y tengo ganas de irme", ha comenzado diciendo la tiktoker al inicio del vídeo, el cual ha superado ya las 350.000 visualizaciones.

"Yo pensaba que iba a ser lo que había visto, la gente llorando cuando se iba... Pero yo tengo ya ganas de hacer mi mochilita y cerrar este capítulo de mi vida porque es que estoy agotada ya de esta vida", ha confesado la española.

"En plan, llevo dos meses y, en mi humilde opinión, esto no es el paraíso que te pintan ni de lejos. Yo la gente que dice 'dejo todo y me vengo a vivir para aquí' no lo entiendo, sinceramente", ha apuntado la viajera.

"Después de estar dos meses aquí, yo no sé, veo muchos más contras que pros. Y nada, tengo ya ganas de marcharme", ha manifestado la usuaria, sincerándose con su experiencia.

En concreto, en otro vídeo bastante más explícito, Lucía ha explicado que algunas de las razones por las que este supuesto paraíso no ha cumplido con sus expectativas.

Así, la tiktoker ha mencionado la extrema suciedad de la zona, el caos del tráfico, el oleaje continuo de las playas, la gran cantidad de perros callejeros, lo pronto que anochece, la larga duración de la temporada de lluvias o la falta de aceras para poder ir caminando a los sitios.