Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Una española se va a Suiza y desvela su sueldo como camarera trabajando 112 horas un mes: "Una barbaridad"
Virales
Virales

Una española se va a Suiza y desvela su sueldo como camarera trabajando 112 horas un mes: "Una barbaridad"

Aunque no todos creen que sea para tanto.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
suiza
Un momento de la publicación de @almuinswiss.TIKTOK / @almuinswiss

Suiza es el tercer país del mundo con mejores salarios (con una media de 79.203 dólares anuales) según los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que ha analizado los sueldos de todos sus miembros aplicando la paridad de poder adquisitivo.

El primer puesto es para Luxemburgo, con 85.526 dólares anuales, seguido de Islandia (81.378 dólares anuales).

Almu, una española que se ha ido a trabajar a Suiza, ha dado buena muestra de esos salarios altos al contar cuánto ha cobrado ella en diciembre trabajando como camarera a tiempo parcial allí.

"Yo no estoy trabajando a jornada completa, así que el salario no va a ser tan alto como si así lo fuera. En diciembre he trabajado un total de 112 horas. Si lo multiplicamos por mi salario base, que es 21 francos la hora (22,54 euros), sale un total de 2.352 francos (2524,82)", cuenta.

De cuánto son los 'extra' 

Pero subraya que a esa cantidad hay que añadirla varias cosas:

  • La paga extra: "En Suiza son 13 pagas, la cual yo tengo prorrateada, así que se le añade un total de 221,35 francos (237,61 euros)". 
  • Las vacaciones también las tengo prorrateadas, así que por mis cinco semanas de vacaciones me añaden a la nómina cada mes 250,50 francos (268,91 euros).
  • Por haber trabajado en días festivos se me ha añadido también 53,40 francos (57,32 euros). 

"Todo esto da el total bruto de 2.877,25 francos", explica la española, que matiza que, obviamente, no es eso lo que ha cobrado porque hay que tener en cuenta lo que le quitan para calcular el salario neto.

Cuántas son las deducciones 

Hace una buena lista de lo que llama "descuentos", entre los que están:

  • "De lo que sería el paro me han quitado 31,65 francos (33,98 euros)". 
  • "De mi seguro de salud en el trabajo, que me cubre si tengo un accidente, me han quitado 28,20 francos (30,27 euros)
  • "De algo que no sé lo que es me han quitado 60,80 francos (65,27 euros)". 
  • "Para mi jubilación me han quitado 38,25 (41,06 euros)". 
  • "El último descuento han sido las comidas, que pensaba que eran gratis, y me han quitado 90 francos (96,61 euros) de comidas, lo cual considero que está muy bien teniendo en cuenta que puedo comer lo que quiera, tomar cafés... Así que no le veo ningún problema".

Las reacciones de la gente 

"Este mes he cobrado un total de 2.518,80 francos sin propinas (2703,88 euros). "El tema de las propinas es completamente variable, pero diciembre ha sido muy bueno porque hemos tenido cenas de empresa, turismo, y se estiran más. Así que voy a hacer un cálculo en base a lo que gané en propinas en noviembre, que fueron 300 francos. Mi salario sería de 2,818,80 francos por 112 horas de trabajo (3.025,93 euros)", expone. 

En las reacciones, muchos usuarios creen que es un salario muy bueno. "Está de escándalo. Enhorabuena!", dice una persona. "Una barbaridad", dice otro.

Pero hay quienes creen que, con el coste de vida del país, no es tanto: "Es que 112 horas es un contrato corto para mantenerse en Suiza con un solo trabajo. Yo imagino que puede completar en otro trabajo y subir sus ingresos", dice una persona. 

"Hombre contando que tiene extras, vacaciones y festivos, no sé yo...", apunta otra. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 