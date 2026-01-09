Una española se va a Suiza y desvela su sueldo como camarera trabajando 112 horas un mes: "Una barbaridad"

Suiza es el tercer país del mundo con mejores salarios (con una media de 79.203 dólares anuales) según los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que ha analizado los sueldos de todos sus miembros aplicando la paridad de poder adquisitivo.

El primer puesto es para Luxemburgo, con 85.526 dólares anuales, seguido de Islandia (81.378 dólares anuales).

Almu, una española que se ha ido a trabajar a Suiza, ha dado buena muestra de esos salarios altos al contar cuánto ha cobrado ella en diciembre trabajando como camarera a tiempo parcial allí.

"Yo no estoy trabajando a jornada completa, así que el salario no va a ser tan alto como si así lo fuera. En diciembre he trabajado un total de 112 horas. Si lo multiplicamos por mi salario base, que es 21 francos la hora (22,54 euros), sale un total de 2.352 francos (2524,82)", cuenta.

De cuánto son los 'extra'

Pero subraya que a esa cantidad hay que añadirla varias cosas:

Las vacaciones también las tengo prorrateadas, así que por mis cinco semanas de vacaciones me añaden a la nómina cada mes 250,50 francos (268,91 euros).

también las tengo prorrateadas, así que por mis cinco semanas de vacaciones me añaden a la nómina cada mes 250,50 francos (268,91 euros). Por haber trabajado en días festivos se me ha añadido también 53,40 francos (57,32 euros).

"Todo esto da el total bruto de 2.877,25 francos", explica la española, que matiza que, obviamente, no es eso lo que ha cobrado porque hay que tener en cuenta lo que le quitan para calcular el salario neto.

Cuántas son las deducciones

Hace una buena lista de lo que llama "descuentos", entre los que están:

" De lo que sería el paro me han quitado 31,65 francos (33,98 euros)".

me han quitado 31,65 francos (33,98 euros)". " De mi seguro de salud en el trabajo, que me cubre si tengo un accidente, me han quitado 28,20 francos (30,27 euros)

que me cubre si tengo un accidente, me han quitado 28,20 francos (30,27 euros) "De algo que no sé lo que es me han quitado 60,80 francos (65,27 euros)".

me han quitado 60,80 francos (65,27 euros)". " Para mi jubilación me han quitado 38,25 (41,06 euros)".

me han quitado 38,25 (41,06 euros)". "El último descuento han sido las comidas, que pensaba que eran gratis, y me han quitado 90 francos (96,61 euros) de comidas, lo cual considero que está muy bien teniendo en cuenta que puedo comer lo que quiera, tomar cafés... Así que no le veo ningún problema".

Las reacciones de la gente

"Este mes he cobrado un total de 2.518,80 francos sin propinas (2703,88 euros). "El tema de las propinas es completamente variable, pero diciembre ha sido muy bueno porque hemos tenido cenas de empresa, turismo, y se estiran más. Así que voy a hacer un cálculo en base a lo que gané en propinas en noviembre, que fueron 300 francos. Mi salario sería de 2,818,80 francos por 112 horas de trabajo (3.025,93 euros)", expone.

En las reacciones, muchos usuarios creen que es un salario muy bueno. "Está de escándalo. Enhorabuena!", dice una persona. "Una barbaridad", dice otro.

Pero hay quienes creen que, con el coste de vida del país, no es tanto: "Es que 112 horas es un contrato corto para mantenerse en Suiza con un solo trabajo. Yo imagino que puede completar en otro trabajo y subir sus ingresos", dice una persona.

"Hombre contando que tiene extras, vacaciones y festivos, no sé yo...", apunta otra.