Una española se va a Suiza a hacer dinero y tiembla con las dos primeras cartas que le llegan a casa

Una joven española, conocida en TikTok como @luuurebollo, decidió dar el salto a Suiza con un objetivo claro: hacer dinero. Sin embargo, las primeras cartas que ha recibido en su nuevo hogar la han dejado temblando. "En este país, cuando te llega una carta tiembla porque te van a decir, págame, págame", relata en un vídeo que ya ha dado la vuelta a las redes sociales.

La primera factura que recibió fue por 335 francos suizos. ¿El motivo? Un impuesto por radio y televisión. "No tengo ni radio. No escucho la radio. No veo la tele", asegura con la factura en la mano, después de doblarla cuidadosamente para proteger su privacidad y enseñarle a la gente la cantidad que ha pagado. "Trescientos treinta y cinco francos por algo que no tengo, ni radio, ni tele”, exclama, aún sin creérselo.

Pero la sorpresa no termina ahí. Poco después, abre la segunda carta que ha encontrado en el buzón: la de su seguro médico. "Setecientos cincuenta y ocho francos suizos con noventa céntimos", dice mientras enseña el documento a sus seguidores. "Esta ess una realidad que no cuentan”, advierte. La joven, que trabaja en Suiza como enfermera, no duda en contar que también ha tenido que desembolsar cerca de 800 francos suizos por la convalidación de su título.

“Cuando te vienes a Suiza, planteároslo bien, porque sí, se gana, se gana mucho, pero te lo quitan”, explica con ironía. “Este mes he tenido que soltar casi dos mil pavos de facturas. Dos mil, o sea, ¿a quién se le ocurre?”, se pregunta.

El vídeo ha generado un intenso debate en los comentarios. Algunos le recuerdan que, si su salario es bajo, puede solicitar ayudas para pagar el seguro médico. Otros, en cambio, le aconsejan que, si no está contenta, se vuelva a España. “Aquí no estás obligada a estar”, le dice un usuario. Algunos incluso critican la falta de investigación previa: “¿Por qué la gente cuando emigra no investiga sobre el país y los gastos que hay?”.

La joven, por su parte, no se arrepiente de su decisión, pero insiste en que la realidad de Suiza no es tan idílica como muchos la pintan. “Se gana bien, pero a finales de mes queda para pasar el mes”, resume uno de los comentarios que más ha gustado a sus seguidores.

Mientras tanto, sigue compartiendo su experiencia en TikTok, donde ya ha prometido explicar el proceso de convalidación del título de enfermería en Suiza. “Si queréis, os lo cuento todo”, dice, consciente de que su historia puede servir de guía para otros españoles que estén pensando en dar el mismo paso.