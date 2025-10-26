Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Una española viaja a China y hace una reflexión sobre cómo ven el turismo que mejor escuchar antes de ir
Una española viaja a China y hace una reflexión sobre cómo ven el turismo que mejor escuchar antes de ir

"Cosas que te incomodan un poco, ¿no?".

Imagen de archivo de turistas en la Gran Muralla de China.Hakan Nural/Anadolu via Getty Images

La creadora de contenido Sandra (@sandracfndz) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando qué es lo que ha vivido como española durante su viaje por China.

"Bueno, me gustaría hacer una reflexión en cuanto a China. El nivel de infraestructuras que tiene, el nivel de avanzados que están tecnológicamente", ha comenzado comentando la española. 

"No le hace falta absolutamente nada de turismo porque con los tantísimos millones de habitantes chinos que tiene su propio país, todo el turismo es nacional", ha reflexionado.

"O sea, yo les doy completamente igual. O sea, como si me muero mañana, que es que a ellos se la pela, básicamente, porque es que no nos necesitan. No saben hablar inglés", ha apuntado la usuaria.

"Yo creo que su razonamiento es, tú vienes a mi país, tú te entiendes y te buscas la vida. Y así estoy haciendo. Te cuesta entenderte con absolutamente todo el mundo. O sea, es que ni hablas. Utilizas traductor y le enseñas la pantalla y él te enseña su pantalla", ha explicado la viajera.

"O sea, es que no hay relación entre turista y chino como tal. Los tienen tan como burros de su propio país. No conocen más allá. Y me encantaría indagar mucho más, pero es que claro, es que no puedes hablar con nadie porque nadie sabe inglés. Con nadie puedes mantener una conversación.... Es un poco raro", ha relatado la tiktoker.

"Lo que estoy viendo me parece alucinante. Ellos, algunos son más simpáticos, pero la gran mayoría son cerrados, no te hablan, solo te miran... Es que yo ahora mismo estoy que no hay ninguna persona occidental, solo yo. Y te miran, mira, ¿ves? Mira esto, cómo me está mirando", ha incidido, enseñando como una señora mayor china se quedaba mirándola.

"Y te sientes observado, que a ver... Que no me quejo, o sea, que al final, evidentemente, estoy en su país. Pero cosas que te incomodan un poco, ¿no?", ha preguntado la española. 

"Luego hay otros que vienen, te piden fotos, tal. Yo, evidentemente, me hago fotos con todo el mundo porque no tengo problema. Yo soy súper simpática, intento algún tipo de conversación, pero es que es un poco imposible, la verdad", ha censurado la usuaria.

"Y la conclusión a todo esto es que a los chinos no les hacemos ninguna falta. Somos como hormigas para ellos. Eso sí, el país es un espectáculo. O sea, tienes que verlo y vivirlo para saber de lo que hablo", ha concluido Sandra.

