Una española que vive en Alemania cuenta lo que tienen allí muy normalizado en el trabajo: derriba un mito

Hay determinados países que en España se consideran el ejemplo de seriedad y prosperidad: Finlandia, Noruega, Suecia y Alemania suelen aparecer siempre en esos rankings.

Pero, algunas veces, quienes viven allí subrayan que no todo es tan paradisiaco como pensamos. Por ejemplo, la usuaria de TikTok @lasaventurasdealba, española que vive en Alemania, se ha mostrado sorprendida por algo que tienen muy normalizado en ese país en los trabajos.

"Me parece preocupante que los alemanes tengan súper normalizado el tener que pagar por ir a trabajar. Mañana duermo fuera con mis compañeros del cole porque tenemos una formación un poco bastante lejos de aquí. Para lo cual hemos tenido que pagar 25 euros cada uno en concepto de hospedaje", señala.

"Pero, en realidad, este edificio pertenece a la ciudad y esto debería ser completamente financiado porque yo no he decidido irme a la Conchinchina para la formación. Yo no estoy decidiendo irme a dormir fuera. Como tú comprenderás, yo prefiero dormir en mi cama", señala la usuaria.

La española subraya que "hasta los que no se quedan a dormir y van y vienen en el día tienen que pagar cinco euros": "Que sí, que son cinco euros, pero son cinco euros. Y 25 euros son 25 euros".

"Pues hablo con una compañera que lleva muchos años en el colegio y me dice que las convivencias tiene que pagar ella su parte. Es que además son como 160 euros. ¿Que tengo que pagar yo 160 euros por irme con mis niñas a trabajar? Dice: 'Es normal, lo llevo haciendo toda la vida", relata.

"A veces me parece increíble las cosas que tenemos normalizadas, que no es normal. Lo mismo pasa con España, que hay muchas cosas que no son normales que tenemos normalizadas y no. Es que hay profesoras que hasta con su propio dinero compran cosas para la clase. Yo no entiendo nada", admite.