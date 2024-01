Una española que vive en EEUU acaba con el mito de los impuestos y la sanidad: ojo a lo que cuenta

La usuaria española de TikTok Keltse Arroyo (@keltsearroyo) vive en Estados Unidos ha respondido a todas aquellas personas que, según ha leído, creen que en el país americano no se pagan impuestos en la nómina, que sobre todo no iban para la sanidad, que es privada.

Lo ha hecho con datos de su propia nómina que resultan interesantes de conocer ya que en cada estado la cantidad de "tasas" (impuestos) es diferente.

"En Estados Unidos también te quitan dinero al mes en tu nómina, aunque en mi caso cada dos semanas, que es cuando me llega la nómina. Yo no sé a dónde va cada cosa pero os puedo decir las tasas que te quitan en el estado de Nueva York", ha explicado.

En el estado neoyorquino pagas hasta seis tipos de tasas en tu nómina: Federal Income Tax (Impuestos federales), State Income Tax (Impuesto estatal sobre la renta), Seguridad Social, Mediacare (Seguro médico del estado), SDI (State Disability Insurance o Seguro Estatal de Invalidez) y FLI (Family Leave Insurance o Seguro de licencia familiar).

"Estos son las tasas que me quitan antes de que me den el cheque, pero también pago el seguro médico, que también me quitan de la nómina ya qua yo pago una parte y la empresa otra", ha explicado. "Hay muchas similitudes con las de España, pero hay gente que se piensa que nos dan el dinero tal cual y no es verdad", ha concluido.