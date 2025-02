Una española que vive en Suiza cuenta lo que los suizos piensan de los españoles: es preocupante

La usuaria de TikTok @anamarinaxbj, española que vive en Suiza, ha provocado numerosas reacciones al contar varias creencias, alguna de ellas preocupante, que los suizos tienen sobre los españoles.

"Desde que estoy viviendo en Suiza y trabajando, relacionándome con gente suiza, me he dado cuenta de que hay suposiciones que aquí hacen sobre los españoles y que me llaman muchísimo la atención porque son súper divertidas", empieza diciendo.

"Lo primero creen y que suponen es que somos personas ruidosas, me hace muchísima gracia porque he visto en primera persona suizos interactuar con personas de otros países y luego con españoles y es que suben el tono de voz. Su actitud y su energía cambian completamente", explica.

Luego cuenta algo peor: "También creen que somos personas irresponsables: el tema del trabajo sobre todo. Se piensan que tú no te tomas en serio tu trabajo o el trabajo que estás desempeñando, no tienen tan en cuenta si haces algo mal porque lo dan por hecho o no quieren delegar tanta responsabilidad en ti".

"También les da coraje si hablas español con otra persona delante de ellos. Tienen como un poco de celillos porque nuestro idioma es maravilloso. Además se creen que los españoles no comemos. Llegan las 12 de la mañana y eran como las ocho de la tarde y no había comido en todo el día. Le digo a mi jefa: oye, que yo tengo hambre. Y me dice: pero si son las ocho de la tarde, si es súper temprano para cenar. Digo claro, es temprano si yo me he comido a las 15.00 un potaje. Como ellos comen a las 11.30, creían que habían comido", explica.