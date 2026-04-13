Una especialista en comunicación no verbal pone palabras a la escena más reproducida de Trump con un paraguas 

Un escena del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, grabada en octubre del 2018 está dando la vuelta al mundo de nuevo por el simbolismo que esconde en los pocos segundos que dura.

En ella, se ve como el dirigente estadounidense sube las escaleras para entrar al avión presidencial Air Force One solo, sosteniendo un paraguas, ya que está lloviendo. Hasta ahí parecía todo una escena habitual del presidente entrando a su aeronave un día de lluvia, pero cuando llega a la puerta se convierte en única.

Trump, en vez de plegar el paraguas y entrar con él al interior, decide dejarlo abierto en la parte superior de la escalerilla hasta que, segundos después, aparece uno de sus trabajadores para plegarlo y meterlo dentro.

Patrycia Centeno, una especialista en comunicación no verbal y en estrategia política y corporativa, ha valorado desde su cuenta de X @PoliticayModa ese vídeo Trump dejando clara la personalidad que muestra.

"La mala educación y falta de respeto, incluso por los objetos, puede antojarse un gesto menor. Pero alerta de la relación/cuidado que adoptas ante el mundo que te rodea. Y esta basura de ser humano está acostumbrado a dejar su desorden y que otros sean los que lo solucionen", ha afirmado la experta.

El vídeo, además de por Centeno, ha sido compartido por centenares de cuentas de todo el mundo tanto en X como en otras redes sociales y ha generado miles de reproducciones por lo que significa.

Centeno, sobre la imagen de Trump convertido en Jesús

Centeno, en su perfil, también ha valorado la imagen que ha compartido Trump hecha con inteligencia artificial en la que se le ve curando a un enfermo como si fuera Jesús, en medio de sus acusaciones al papa.

"Tras acusar al Papa de estar 'a favor del crimen' por no apoyar la guerra, Trump publica una imagen de él como Jesús. No es demencia, es la locura de un narcisista al que, en vez de sentarlo en la consulta de un psiquiatra, se le ha concedido la presidencia EEUU por segunda vez", ha sentenciado.