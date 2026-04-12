Lo que 'The New York Times' dice del "impulso" de España va a levantar ampollas por doquier

El prestigioso medio estadounidense The New York Times ha publicado un análisis de cómo han evolucionado países como España que han apostado por las energías renovables y lo que ha terminado diciendo va a cabrear a más de uno.

"La guerra en Irán ha disparado los precios del combustible en Europa, que ahora se enfrenta a su segunda crisis energética en menos de cinco años", ha señalado al inicio del artículo.

Tras ello, han comparado a Alemania con España. "Alemania, por ejemplo, ha creado más capacidad eólica y solar que España, pero eso no ha impedido que los precios mayoristas de la electricidad en Alemania suban bruscamente en ocasiones, mientras que los de España se han mantenido relativamente estables", han detallado.

El prestigioso The New York Times ha analizado cómo la apuesta por las energías renovables ha servido para mantener unos precios muchos más bajos en lugares como España que los de otros países europeos.

Con un mapa, han destacado los datos registrados en España. "Una alta proporción de viento y la energía solar en España tienen mantuvieron los precios relativamente baja a través de choques de gas", señalan.

"El impulso de España"

El medio estadounidense ha analizado "el impulso de España hacia la energía solar" y ha detallado que "esta dinámica de precios ayuda a explicar por qué las energías renovables han sido tan transformadoras en España".

"En 2021, los precios del gas determinaron los precios mayoristas de la electricidad en España el 52% del tiempo. Para 2025, el país había instalado tanta energía renovable que esa cifra se había reducido al 26%", han expuesto.

Desde The New York Times han explicado que, en la primera mitad de 2025, "el precio mayorista de la electricidad en España era aproximadamente dos tercios de la media de la UE, según datos de Ember".

"Actualmente, España obtiene más del 40 por ciento de su electricidad de la energía eólica y solar, aunque su red sufrió un apagón el año pasado que, según una investigación posterior, fue causado por múltiples factores", ha razonado.

De hecho, se han hecho eco de las palabras de Phuc-Vinh Nguyen, director del centro de energía del Instituto Jacques Delors, que aseguró que "España está demostrando ser un buen alumno".

"En Alemania, por el contrario, los precios del gas en 2025 influyeron en los precios de la electricidad con mayor frecuencia que en 2021, aproximadamente un 35%, a pesar de que el país ha instalado más capacidad de energía renovable que España", han añadido.

El medio estadounidense asegura que "se están realizando esfuerzos para reducir la influencia del petróleo y el gas en los precios de la energía en Europa". "Los países están mejorando la interconexión de sus sistemas eléctricos para facilitar la distribución del excedente de capacidad energética", han apuntado, antes de indicar que "imaginemos que España rebosa de energía renovable, pero que puede verter el excedente en Francia".