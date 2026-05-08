Una estadounidense que vive en Madrid señala el "efecto secundario" de vivir allí: muchos lo suscriben

Hace ya un buen tiempo que Betty, una joven actriz novel estadounidense, se mudó a Madrid desde Los Ángeles. Comenzó a crear contenido en redes sociales como TikTok, donde ya acumula más de 20.000 seguidores, para contar su día a día en la capital española y también dar su opinión sobre algunos choques culturales que ha vivido durante su experiencia.

Desde que vive allí ha notado un "efecto secundario" que muchos usuarios han suscrito, sobre todo porque suele darse en estas fechas primaverales. "Algo que olvidamos mencionar antes de mudarnos a Madrid son las alergias aquí. Dios mío, la primavera ha llegado", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado hasta el momento miles de visualizaciones.

Desde que llegó a Madrid hace tres años, nunca había tenido tantas alergias: "Estoy empezando a tener alergias frecuentes. Literalmente tengo una cita con un alergólogo mañana porque no sé qué demonios está pasando".

"Acostumbrado o no, afectarán las alergias"

Ha revelado, además, lo que le dice la dermatóloga sobre las personas que se mudan a Madrid: "Cuando habla con ella, especialmente dice que sí, cuando uno se muda a Madrid, sus senos paranasales, todo cambia, no importa quién sea, de dónde venga, a qué esté acostumbrado, su genética o no, que aquí le afectarán las alergias".

En cuanto a las reacciones, la estadounidense Jessie ha afirmado que en Cádiz le pasa exactamente lo mismo: “¡Aquí en Cádiz también lo estamos pasando mal, juro que este año es peor que el año pasado!”. La usuaria de @lavidadekayla cree que tiene razón: "O simplemente problemas respiratorios en general debido a la calidad del aire".

El usuario @Quator27 también le ha dado la razón y, además, añade que "las gramíneas provocan ese polen alérgeno". La usuaria Katelin menciona que ni su marido ni ella habían tenido tantas alergias hasta que se mudaron al sur de España hace dos años.