Una experta enseña cuáles son las medusas cuya picadura es inofensiva y por qué: mucha atención este verano

Con demostración incluida.

Alba Rodríguez Morales
Fragmento del vídeo de @waveriders_@waveriders_

La cuenta de TikTok Wave Riders Calafell (@waveriders_), una empresa catalana especializada en actividades acuáticas, ha subido un vídeo a su cuenta de la red social en el que una de sus expertas explica cuáles son las medusas cuya picadura es inofensiva y por qué.

"Como podéis ver, aquí tenemos dos ejemplares de medusa huevo frito. Y, como muy bien habéis dicho en los comentarios, estas medusas no pican", ha comenzado relatando la profesional al inicio del vídeo, el cual ha superado ya los 3,1 millones de visualizaciones, los 95.300 me gustas y los 950 comentarios.

"Estas medusas tienen el tentáculo muy pequeño. Como podéis ver se puede tocar, que no pican. A diferencia de la acéfalo azul, comúnmente llamada aguamala, esta sí que pica", ha comentado la especialista, tocando y dándole la vuelta a la medusa huevo frito.

"Y estas, si os las encontráis, vosotros estad tranquilos, que son prácticamente inofensivas. No las molestéis, pero si las veis, no os alarméis que su picadura es prácticamente inofensiva", ha asegurado la trabajadora de Wave Riders.

"Estamos buscando una medusa huevo frito para haceros el vídeo, pero nos hemos encontrado con la típica de toda la vida, que no sé cómo se llama, luego os lo digo. Pero para que veáis, os voy a hacer la demostración también de que no pica la cabeza de la medusa, ¿vale?", ha concluido, tocando la parte superior de este ejemplar con la mano.

