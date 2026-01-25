Un amigo le manda por WhatsApp el nombre de un hotel y lo que le pasa después es digno de 'Expediente X'

La usuaria Valeria Castelló-Joubert, doctora en Letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, ha explicado en su perfil en la red social X lo que le he pasado tras recibir un mensaje de un amigo por WhatsApp.

En un mundo cada vez más hiperconectado, es más habitual caer en ciberestafas o ceder datos a terceros que pueden suponer un riesgo a los mismos. Las llamadas, mensajes y correos tratan de suplantar la identidad de entidades o empresas para hacerse con el botín.

Pero hay algunas cosas que tienen que ver con el mundo de la tecnología, terminan pasando y casi no tenemos una explicación concreta a por qué ha sucedido eso. Es lo que suele pasar con la publicidad que vemos en los anuncios de las redes sociales.

Estás con amigos, hablando de un género de productos, por ejemplo, chaquetas de cuero. Minutos después, entras en alguna red social o plataforma que suele mostrar publicidad y te aparece de forma casi instantánea.

El hotel de los líos

Pero lo que le ha sucedido a Valeria Castelló-Joubert, @UnLibroPorMes en la red social X, se lleva la palma de rizar el rizo del susto en este tema. Un amigo le envió por WhatsApp el nombre de un hotel y nada más.

"Un amigo me manda por WhatsApp el nombre de un hotel. No lo busqué, no lo googleé. Es solo esto, el nombre del hotel escrito en un mensaje de WhatsApp", ha contado en el tuit.

El problema se lo encontró cuando, posteriormente, fue a su correo electrónico y se encontró con un mensaje de lo más sorprendente, digno de Expediente X. "Acabo de recibir un email de ese hotel", ha señalado, en un mensaje que suma más de 21.000 me gusta y supera los 2,6 millones de visualizaciones.

¿Los móviles escuchan nuestras conversaciones?

¿Son adivinos? ¿Nos leen la mente? Lo cierto es que no hay nada comprobado 100%, pero es mucha casualidad que, si hablamos de un tema cerca del móvil, que nunca hemos buscado en ningún dispositivo y poco tiene que ver con nuestro perfil, te acabe apareciendo como publicidad.

En agosto de 2024, el medio tecnológico 404 Media publicó una presentación de Cox Media Group (CMG) que resaltaba su software de 'escucha activa'. Con él, señala ese documento, se podrían personalizar los anuncios a lo que las personas suelen comentar cerca de los dispositivos.

Pero ojo, porque no hablan de un aparato concreto. Puede ser un móvil, una televisión, un altavoz inteligente o un smartwatch. Todo el mundo piensa constantemente en Black Mirror, pero a falta de confirmación real, lo ideal es revisar los permisos que hemos concedido. Mientras tanto, las teorías conspiranoicas sobre el asunto van a seguir repitiéndose.