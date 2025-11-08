Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Una experta en protocolo resume como nadie la fotografía de Trump que está dando la vuelta al mundo
Una experta en protocolo resume como nadie la fotografía de Trump que está dando la vuelta al mundo 

Se produjo después de que un hombre, ejecutivo de Novo Nordisk, se desplomara repentinamente durante una rueda de prensa en el Despacho Oval. 

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval.EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves una rebaja en el precio de los medicamentos para perder peso, como Ozempic y Wegovy, después de llegar a un acuerdo con las empresas farmacéuticas Novo Nordisk y Eli Lilly. Además, el acuerdo también contempla aumentar la cobertura de estos productos en los programas de salud Medicare y Medicaid.

El pacto busca hacer más accesibles estos medicamentos que se han popularizado en los últimos años entre personas que buscan bajar de peso, pero que, en el caso del Ozempic, también se utiliza para tratar la dibetes tipo 2, entre otras enfermedades.

De esta forma, los precios de Ozempic y Wegovy bajarán de los actuales 1.000 y 1.350 dólares por mes, respectivamente, hasta los 350 dólares si se compran a través de TrumpRx, la nueva iniciativa del actual Gobierno estadounidense para vender medicamentos de algunas farmacéuticas a un precio reducido empleando el mecanismo de nación más favorecida.

La rueda de prensa en el Despacho Oval dejó, sin embargo, una escena que ha sido muy comentado en redes sociales, pero sobre todo una fotografía. Un hombre, identificado por la Fox como Gordon Findlay, ejecutivo de Novo Nordisk, estaba de pie junto al escritorio de Trump cuando se desplomó repentinamente mientras tomaba la palabra el director ejecutivo de la farmacéutica Eli Lilly, David Ricks. 

Trump se levantó de su asiento y varias personas corrieron a socorrer al afectado, mientras la Casa Blanca hizo retirar a la prensa del Despacho Oval. Posteriormente, cuando se retomó la rueda de prensa, Trump aclaró que el hombre estaba "mareado" pero que ya se encuentra bien.

"La unidad médica de la Casa Blanca actuó rápidamente, y el caballero está bien. La conferencia de prensa se reanudará en breve", aclaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, después de lo ocurrido.

La imagen más comentada del momento ha sido la del fotoperiodista Andrew Harnik, quien trabaja para la agencia Getty Images. La fotografía que logró capturar en el Despacho Oval muestra a varias personas socorriendo a Findlay mientras Trump permanece de pie impasible mirando al frente. 

Patrycia Centeno, experta en comunicación no verbal y protocolo, ha comentado esta imagen de forma muy clara. "Toda la sensibilidad de Trump capturada en una foto", ha zanjado.  

