Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Trump cumple lo prometido y anuncia que bajará el precio del Ozempic para "salvar muchas vidas"
Global

Global

Trump cumple lo prometido y anuncia que bajará el precio del Ozempic para "salvar muchas vidas"

El mandatario ha alcanzado un acuerdo con las empresas farmacéuticas Novo Nordisk y Eli Lilly, según ha anunciado este jueves desde la Casa Blanca. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en una imagen de archivoSarah L. Voisin- Getty Images

Dicho y hecho. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves— en línea con lo ya dicho en octubre— que rebajará el precio de los medicamentos de adelgazamiento, como son el Ozempic o el Wegovy, después de llegar a un acuerdo con las empresas farmacéuticas Novo Nordisk y Eli Lilly. 

Gracias a esta bajada de precios, según ha defendido el mandatario desde la Casa Blanca, se "salvarán muchas vidas" y se ayudará a mejorar la salud de "millones de estadounidenses". La medida llega después de que el mandatario prometiese en octubre que tenía como meta reducir los precios de estos fármacos. 

-Noticia de última hora- 

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 