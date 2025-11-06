Trump cumple lo prometido y anuncia que bajará el precio del Ozempic para "salvar muchas vidas"
El mandatario ha alcanzado un acuerdo con las empresas farmacéuticas Novo Nordisk y Eli Lilly, según ha anunciado este jueves desde la Casa Blanca.
Dicho y hecho. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves— en línea con lo ya dicho en octubre— que rebajará el precio de los medicamentos de adelgazamiento, como son el Ozempic o el Wegovy, después de llegar a un acuerdo con las empresas farmacéuticas Novo Nordisk y Eli Lilly.
Gracias a esta bajada de precios, según ha defendido el mandatario desde la Casa Blanca, se "salvarán muchas vidas" y se ayudará a mejorar la salud de "millones de estadounidenses". La medida llega después de que el mandatario prometiese en octubre que tenía como meta reducir los precios de estos fármacos.
