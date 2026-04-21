Una 'foodie' española genera debate por su contenido en la India: "Probando comida callejera hasta ponerme mala"

En los últimos días, varios influencers gastronómicos españoles están en la India probando su comida callejera con una intención que ha generado polémica por las implicaciones que tiene.

"Probando comida callejera de la India hasta ponerme mala", dice la creadora de contenido Clara Pérez, con 191.000 seguidores en Instagram. Lo mismo ha hecho el foodie Joe Burger, con casi 700.000 seguidores en la red social de Meta.

Este tipo de contenidos han llegado a Forocoches donde se ha abierto un hilo con un debate que atañe a toda la sociedad española, ¿qué pasa si esta creadora de contenido acaba enfermando, tiene que ser ingresada en la India y hay que repatriarla después?

"¿Cuánto nos costará la repatriación en un vuelo medicalizado y un comienzo de nueva pandemia en Europa?", se puede leer a modo de pregunta para debate en la conocida red social.

Existen los seguros de viaje pero no es la primera vez que un español se queda tirado en un país extranjero porque los gastos médicos superan con creces lo que cubre el seguro en cuestión.

En el vídeo, se puede ver a la creadora de contenido comer en puestos callejeros que son insalubres, que no tienen higiene, donde los cocineros lo tocan todo con las manos desnudas, donde la contaminación cruzada es un mito y donde, además, nada tiene un aspecto apetecible.

"Es un poco rayante ver cómo hacen las cosas. Un plato completo vale 100 rupias que al cambio es un euro. Es que es baratísimo. Ver cómo lo hacen es bastante mágico", dice la creadora de contenido en el vídeo.

"Veremos si esto no nos destroza", comenta después de probar un curry de garbanzos.

En los comentarios, algunos usuarios con conocimientos en medicina han explicado a qué problemas pueden verse expuestos estos creadores de contenido por comer comida callejera en la India.

"Con algo de suerte se les quedará la cosa en una gastroenteritis y una parásitos intestinales", comenta una persona. Otra añade: "Madre mía, habrán hecho el viejo truco de viajero de ponerse de Fortasec hasta el culo porque si no es imposible que no estén ya hospitalizadas, luego cuando vuelvan comenzará la fiesta con el estomago, están posponiendo lo inevitable".

Otros comentan que hay dos países en los que los turistas pueden sufrir problemas intestinales por el tipo de comida: la India y México. De hecho, en el país centroamericano existe la llamada maldición de Moctezuma, una expresión popular mexicana para referirse a la diarrea del viajero que sufren extranjeros al visitar el país.