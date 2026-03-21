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Una funcionaria de prisiones describe cómo es trabajar rodeada de hombres presos: "Nos tratan muy diferente"
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Una funcionaria de prisiones describe cómo es trabajar rodeada de hombres presos: "Nos tratan muy diferente"

"Tiene un lado bueno y otro malo".

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
Una imagen del podcast 'La Roca Project'
Una imagen del podcast 'La Roca Project'

Pese a que hay más de 20.000 funcionarios de prisiones en España, es una de las profesiones más desconocidas. Y trabajar en una cárcel no es nada fácil. Cada año, el Estado oferta alrededor de 800 plazas para este puesto, del que la gente apenas conoce nada.

En el podcast La Roca Project, una mujer funcionaria de prisiones ha contado cómo es su día a día teniendo que trabajar rodeada permanentemente de hombres presos. "Yo ahora mismo estoy en un módulo y estoy con 110 agentes", apunta esta mujer.

Según su propia experiencia, "es verdad que los internos tratan diferente a las funcionarias que los funcionarios". Además, con sus compañeros también "hay una parte paternalista" porque a lo mejor se me ha se me ha puesto un tío tenso y noto que vienen mis seguratas hombres por si pasa algo".

En este sentido, desvela que sus compañeros hombres "te protegen" y "esa parte la agradeces a ver". No obstante, asegura que lo agradece. "Siendo realista, ¿para qué nos vamos a engañar? Somos un funcionario y 100 internos. Si no tuviésemos la ayuda de ellos más de una vez allí nos partían la cara". 

"Allí eres un caramelito"

Asimismo, esta funcionaria de prisiones cuenta que en algunas ocasiones si un interno te agrede, "otro interno te ayuda", y eso "lo agradeces" porque "te han salvado la vida". Sin embargo, también existe una parte negativa muy clara.

"Tenemos que tener en cuenta que nosotros trabajamos con personas que tienen visiones sexuales, claro, pero también trabajamos con personas que no tienen visiones sexuales y tienen un comportamiento un poco perverso, ¿no?", asegura en la charla.

Por este motivo, la mujer asegura que ser mujer entre hombres presos la convierte en una potencial víctima de violencia sexual. "¿Qué pasa? Que, claro, tú eres allí un caramelito, no te hace falta ser Beyoncé", afirma.

Daniel Pueblas Lara
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Soy redactor de Virales en El HuffPost España, donde escribo todo lo que sea susceptible de interés y genere conversación en la calle.

  

Sobre qué temas escribo

Me interesan la televisión, la radio y el mundo de la cultura, especialmente todo lo relacionado con la literatura y el cine. Escribo sobre todo lo que se mueve en redes, siempre con la oreja puesta en la conversación social.

 

Mi trayectoria

Nací en Alcalá de Henares (Madrid) en 1997. Soy muy curioso y me gusta estar enterado de todo lo que pasa en el mundo, por eso siempre intento estar pegado a la radio. Trabajé en PRNoticias durante seis años cubriendo la actualidad mediática, con especial atención a la televisión y otros medios de comunicación. Soy licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Además, mi interés por la geopolítica me llevó a formarme como analista internacional por LISA Institute.

 

 

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