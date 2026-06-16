La respuesta de un camarero a una encargada que dice que no hay gente cualificada para trabajar: "La gente ya no está dispuesta a aceptar cualquier cosa"

¿Falta personal en la hostelería o faltan condiciones capaces de retener a los buenos profesionales?

Ese es el debate que ha vuelto a incendiar las redes sociales después de que una encargada de un establecimiento publicara un vídeo lamentando las dificultades que encuentra para contratar trabajadores.

"Ni camareros, ni ayudantes, ni cocineros. Es una locura total", explica la responsable en un vídeo en el que asegura que cada vez le resulta más complicado cubrir vacantes. Según relata, organiza entrevistas, reorganiza horarios y dedica horas al proceso de selección para encontrarse después con candidatos que no se presentan o con aspirantes que aseguran tener experiencia pero que, una vez contratados, no saben realizar tareas básicas.

"Los pones detrás de una barra y no saben poner ni un café con leche ni una caña", afirma.

La grabación llegó a la cuenta de X de @SoyCamarero, uno de los perfiles más conocidos del sector hostelero en España, que decidió responder con una reflexión que rápidamente ha generado debate entre trabajadores y empresarios.

Antes de entrar en materia, el creador de contenido quiso dejar claro que no estaba cuestionando a la encargada ni las condiciones concretas de su negocio. "Creo que es totalmente legítimo escucharla", señala.

Sin embargo, considera que existe una segunda realidad de la que se habla mucho menos cuando aparece este tipo de quejas.

"¿Dónde están los profesionales de hace 15 o 20 años?"

El hostelero reconoce que existen personas que aceptan entrevistas y luego no aparecen, candidatos que exageran su experiencia profesional o trabajadores que abandonan el empleo a los pocos días.

Pero cree que el problema no puede analizarse únicamente desde esa perspectiva. "Cuando escucho que no encuentran camareros o cocineros siempre me hago la misma pregunta: ¿dónde están los profesionales que llevan diez, quince o veinte años trabajando en hostelería?", plantea.

Su respuesta es clara: siguen existiendo, pero ahora eligen mejor dónde trabajar.

Según explica, durante años se normalizaron situaciones que nunca debieron considerarse habituales dentro del sector. Jornadas imprevisibles, horas extra sin remunerar, dificultades para conciliar la vida laboral y personal, trabajo en festivos sin compensaciones o incluso el miedo a pedir días libres forman parte de esa realidad que muchos profesionales han vivido durante décadas.

"Una nómina no lo es todo", argumenta en el vídeo. "La gente también quiere tiempo, descanso, respeto, poder hacer planes, ver a su familia y tener una vida más allá de la barra".

El problema de los turnos partidos

Uno de los aspectos que más critica son los conocidos turnos partidos, una práctica habitual en numerosos bares y restaurantes. "Por favor, eliminadlos de la faz de la tierra", llega a afirmar.

A su juicio, este tipo de horarios son uno de los principales motivos de desgaste profesional y terminan provocando que muchos trabajadores abandonen el sector o busquen empresas con mejores condiciones.

En contraposición, reivindica la figura de los profesionales que sostienen el día a día de la hostelería: camareros capaces de sacar adelante servicios complicados, cocineros que trabajan bajo una enorme presión o empleados que resuelven problemas constantemente más allá de sus funciones.

"Esos profesionales existen", insiste. Y añade que, cuando encuentran un lugar donde se sienten valorados y respetados, suelen quedarse durante años.

Un debate que divide opiniones

La reflexión publicada por Soy Camarero ha generado numerosas reacciones y ha vuelto a poner sobre la mesa un debate recurrente en la hostelería española.

Por un lado, empresarios y encargados denuncian las dificultades para encontrar personal y la falta de experiencia de muchos candidatos. Por otro, numerosos trabajadores consideran que el problema está relacionado con unas condiciones laborales que durante mucho tiempo fueron aceptadas como normales.

"No creo que falten trabajadores", concluye el creador de contenido. "Creo que muchas personas ya no están dispuestas a aceptar cualquier cosa para poder trabajar".

Y lanza una última reflexión dirigida a quienes aseguran que no encuentran profesionales: "Si no encontráis personal, mejorad las ofertas. No os preocupéis, encontraréis profesionales".