Los puestos de comida en el VIP de Coachella, vacíos: "Literal todo el mundo está en Ozempic"

Como cada año, Coachella se ha convertido en un gigantesco escaparate donde influencers, marcas y famosos de todo el mundo se dejan ver para crear contenido en redes sociales.

Este año, el festival californiano ha estado marcado por la abrumadora presencia de Justin Bieber cuyo millonario show —se dice que ha cobrado 10 millones de dólares— es ya parte de la historia de Coachella.

El directo de Bieber ha generado todo tipo de reacciones ya que no fue un concierto al uso. Después de cantar los temas que componen los discos Swag y Swag II, quiso completar su repertorio cantando sus hits sobre vídeos de YouTube. Para algunos una genialidad y para otros una falta de respeto.

En cuanto a los vips de Coachella, la influencer Aquí Sandra, con más de 4,3 millones de seguidores en TikTok, ha contado la cruda de realidad de un problema que en España, de momento, es ajeno pero que en Estados Unidos está muy presente.

"Se está haciendo súper viral aquí en Estados Unidos sobre Coachella que este año, para la cantidad de gente que hay, hay sobre todo en el VIP, muy pocas filas en la comida porque literal todo el mundo está en Ozempic", ha relatado.

Ha añadido que ella conoce a mucha gente que ya está muy delgada usando este producto: "Alguien se tendrá que comer los bollos que se van a quedar sin trabajo los panaderos".

La cara B de Ozempic

Casi un 10% de los habitantes de Estados Unidos —son casi 350 millones— usan este medicamento para la diabetes que se usa para adelgazar.

Pero este producto tiene una cara B: estos fármacos no son milagrosos y su uso inadecuado puede poner en riesgo la salud. Ya se han dado casos de efecto rebote, enfermedades inusuales, problemas dentales, o la famosa 'cara Ozempic' a causa de estos remedios químicos para bajar de peso.

Las últimas advertencias de los expertos es que estos fármacos basados en semaglutida —ayuda a controlar el azúcar en sangre— han provocado un aumento en la demanda de productos para el cuidado del cabello y la piel, impulsado por algunos de sus efectos secundarios más comentados.