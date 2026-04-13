Justin Bieber desata la polémica en Coachella: una actuación de 10 millones de dólares en la que revive a los 'beliebers' a golpe de YouTube

Para muchos, este 2026, el Coachella era el "Bieberchella", el artista volvía a los escenarios después de casi cuatro años apartado de los directos y lo ha hecho haciendo historia: su actuación se estima como la más cara de la historia del festival.

Según datos de Rolling Stone, la actuación de Bieber en el festival celebrado en el Valle de Indio en ambos fines de semana (concretamente, su actuación tiene lugar los días 11 y 18 de abril) ascendería a 10 millones de dólares.

De esta forma el cantante que ejercía como uno de los grandes cabezas de cartel de la edición junto a otros nombres como Karol G, superaría el precio de otras recordadas actuaciones del festival como son Beyoncé, Lady Gaga o Ariana Grande.

Eso sí, su directo ha generado todo tipo de reacciones ya que no fue un concierto al uso. Después de interpretar durante casi una hora los temas que componen sus halagados nuevos discos Swag y Swag II, quiso completar su repertorio cantando sus hits sobre vídeos de YouTube, plataforma fundamental de su éxito.

Colocó una mesa con un portátil en el minimalista escenario, donde no había ningún otro atrezzo, y, directamente, los fans podían ver en las pantallas cómo buscaba las canciones y las reproducía.

Gracias a esta curiosa (y discutible) forma de hacerlo, Bieber recuperó para su directo canciones de sus inicios como Baby o Never say never, cuando solo era un adolescente que volvía locas a sus fans con el fenómeno belieber.

"Esta noche es una noche muy especial. Siento que debo llevaros por un pequeño viaje. No sé, por ejemplo... ¿Recordáis esta canción?", dijo Bieber mientras buscaba algunos de sus primeros himnos en el buscador.

"¿Hasta dónde queréis retroceder?", les preguntaba a sus seguidores, interactuando incluso a través de los comentarios del streaming de la actuación en pleno directo como si de un creador de contenido en Twitch se tratara.

Esta parte de la actuación ha generado multitud de comentarios en redes sociales, entre aquellos que han criticado que se despliegue un show así para cantar en "karaoke" (una crítica similar a la que recibió Rosalía tras el Motomami tour), pero también hubo quien incluso bromeó en directo, como Katy Perry que soltó un "gracias a Dios es Premium, no quiero ver anuncios" en pleno concierto.

Pero Bieber no solo recuperó sus primeros grandes éxitos con los que parece haberse reconciliado tras el trabajo de terapia que compone swag, rebobinó hasta llegar a las versiones de With You, de Chris Brown o So Sick, de Ne-Yo que él mismo se grabó en YouTube antes de convertirse en un artista conocido mundialmente.

Como colofón a este espectáculo, que ha recibido tanto críticas como aplausos por esa reconciliación con el fenómeno belieber, Bieber subió a varios artistas a colaborar con él con temas de este último disco: cantó Devotion con Dijon, I Think You're Special con Tems, Essence con Tems y Wizkid y Daisies con Mk.gee.

Pero las estrellas tampoco faltaron fuera del escenario, ya que a su directo estuvo lleno de rostros conocidos. Se vio, por supuesto, su pareja Hailey Bieber, el actor de moda Jacob Elordi, pero también a otros tantos rostros conocidos de la industria musical como Katy Perry, Adele, Lizzo, Bad Bunny o las integrantes de Blackpink Lisa y Rosé.