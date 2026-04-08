La cara B del Ozempic: la demanda de productos para evitar la caída del pelo o cuidar la piel se dispara por el boom de la semaglutida y sus efectos secundarios

La pérdida de peso saludable y sostenible implica crear un déficit calórico moderado mediante una alimentación equilibrada y ejercicio físico. Sin embargo, hay quienes prefieren la "vía química" y utilizan productos adelgazantes como Ozempic a pesar de todas las advertencias que ya se han dado. sobre lo perjudicial que puede ser su uso inadecuado y su efecto rebote.

Estos fármacos no son milagrosos y su uso inadecuado puede poner en riesgo tu salud. Ya se han dado casos de efecto rebote, enfermedades inusuales, problemas dentales, o la famosa 'cara Ozempic' a causa de estos remedios químicos para bajar de peso.

Qué está pasando

Las últimas advertencias de los expertos es que estos fármacos basados en semaglutida —ayuda a controlar el azúcar en sangre— han provocado un aumento en la demanda de productos para el cuidado del cabello y la piel, impulsado por algunos de sus efectos secundarios más comentados.

Así lo ha señalado Kecia Steelman, directora ejecutiva de la cadena minorista de belleza más grande de Estados Unidos, Ulta Beauty, quien explicó que la "locura" por los fármacos GLP-1 está cambiando los hábitos de consumo en el sector de la belleza.

"La caída del cabello asociada a los GLP-1 es real, y existen productos que pueden ayudar a combatirla", afirmó en una entrevista, donde también destacó que la pérdida rápida de peso obliga a prestar especial atención a la hidratación y elasticidad de la piel.

Según Steelman, las personas que utilizan estos medicamentos buscan soluciones similares a las que demanda la piel madura: tratamientos que ayuden a mantener un aspecto más firme y juvenil. Esto ha provocado un incremento en el interés por sérums reafirmantes, hidratantes intensivos y productos anticaída para el cabello.

Efectos secundarios que impulsan nuevas rutinas de belleza

La caída del cabello es uno de los efectos secundarios documentados de los fármacos GLP-1. En los ensayos clínicos de Wegovy se apreció en aproximadamente un 3% de los participantes. Además, la pérdida rápida de peso puede favorecer la llamada “cara de Ozempic”, caracterizada por un aspecto más hundido y menor volumen facial.

Este fenómeno también ha llamado la atención de la industria estética. Desde la farmacéutica suiza Galderma ya anticiparon un aumento de la demanda de rellenos faciales para contrarrestar la pérdida de volumen en algunos usuarios de estos tratamientos.

Un fenómeno en pleno crecimiento

La popularidad de estos medicamentos continúa expandiéndose, especialmente en Estados Unidos, donde expertos del sector del consumo estiman que alrededor del 10% de la población utiliza algún fármaco para adelgazar. Este crecimiento está impulsando nuevas oportunidades comerciales en categorías como el cuidado de la piel, el bienestar y el cabello.

En el caso de Ulta Beauty, estos segmentos ya representan el 43% de sus ventas totales. La compañía registró ingresos anuales de unos 12.390 millones de dólares en 2025, un 11,8% más que el año anterior, mientras que el valor de sus acciones ha aumentado cerca de un 50% en el último año.