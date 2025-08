Una influencer va a su local de tartas y a la hora de pagar suelta esto: la respuesta del dueño, de 10 

El dueño de @pastebcn, una conocida pastelería de Barcelona con más de 13.000 seguidores en TikTok, cuenta la experiencia que tuvo con una creadora de contenido que quiso comer gratis tartas de queso gratis.

"Esto pasó el jueves por la tarde. Estábamos a punto de cerrar la tienda y entró una chica jovencita, nos dijo que nos conocía por redes sociales, que nos seguía desde hace tiempo y que quería probar cuatro sabores", empieza contando.

Esta joven quiso comprar cuatro tartas: pistacho, tiramisú, chocolate y la clásica. "Se las preparamos, se las ponemos en las cajitas de take away, se las preparamos, le acercamos el TPV y vemos que saca el móvil, no para pagar sino para enseñarnos su perfil en Instagram", prosigue contando.

El repostero explica que a ellos les encanta colaborar con creadores de contenido "pero esto fue algo sin aviso": "Pensaba que era una clienta normal que venía a por sus tartas. Su respuesta a esto fue que pensaba que la habíamos reconocido y por eso la estábamos tratando tan bien". Comenta, para terminar, que ellos tratan bien a todo el mundo.