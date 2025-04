Una italiana asegura que esta pizza es una invención española: "Sigo flipando todos los días"

La creadora de contenido italiana conocida en TikTok como @Simona.marbella, pasó viviendo un buen tiempo en España, tiempo preciso para enamorarse del país, sobre todo de su querida Marbella.

Algo que le ha llamado la atención de allí es un tipo de pizza que no conocía y que ha aclarado que no es invención italiana o, al menos, allí su zona, el norte, no la conocían. "Os voy a dar razones por las cuales digo que la pizza carbonara no existe en Italia y que es una invención de vosotros los españoles", ha expresado.

El primer motivo que ha mencionado es que ella, que es que nadie en el norte de Italia come pizza carbonara: "Es que no la encuentras en el supermercado o en restaurantes, si te vas a Nápoles, Roma o en lugares turísticos del sur de Italia, puede ser que la encuentres".

"La razón principal es siempre por dinero, lo han introducido en Italia porque es algo que los turistas comen, pero la carbonara nace como pasta, yo como italiana siempre digo que la pizza carbonara no existe", ha razonado la joven.

"Cuando vine a España por primera vez y vi en Mercadona todas las pizzas carbonara o barbacoa, flipé, y sigo flipando todos los días", ha rematado.