Una joven emociona al contar la influencia que tuvo su abuela en ella: en 15 años no ha podido hacerle un mejor homenaje

La filóloga hispánica e inglesa Carmen, que se hace llamar en la red social de X como @c_salander9, ha contado en un tuit la inspiración que tuvo gracias a su abuela y lo que ha conseguido 15 años después de aquel momento.

Todo comenzó gracias a uno de esos tuits virales en los que se plantean preguntas al resto de usuarios de la red social y que acaban dando respuestas e historias tan increíbles y maravillosas como la de Carmen.

"¿Qué micro decisiones tomaron hace años sin darle importancia y que fueron la causa de todo lo que son y tienen hoy? Por ejemplo, absolutamente todo el estado actual de mi vida es causa indirecta de haberme cambiado de instituto de inglés particular a los 16 porque me pintó", ha escrito el autor de la pregunta general, que es conocido como Rama Moyano (@rama_moyano_).

Su tuit se ha hecho viral con más de 15,6 millones de reproducciones y lleva más de 650 respuestas, 4.000 compartidos y citados y 7.000 me gusta. Entre las contestaciones que se han dado está la de Carmen, que ha sido una de las que más éxito ha tenido.

"Cuando estaba en la ESO, una profesora nos habló sobre Lorca y, al llegar a casa, le pregunté a mi madre si teníamos algún libro suyo. Me sacó las Obras Completas que tenía mi abuela y, 15 años después, he terminado una tesis doctoral sobre Federico ❤️🔥", ha respondido la joven filóloga.

Además, ha añadido cuatro fotos: una de un libro de Lorca, otra en la casa museo del poeta en Huerta de San Vicente (Granada), una tercera de una colección de obras de Lorca y, una cuarta y última, de la tesis doctoral sobre Lorca y Ovidio que ha hecho en la Universidad Complutense de Madrid.

Su mensaje también ha conseguido mucha repercusión superando las 250.000 reproducciones, 8.000 me gusta y más de millar de compartidos.