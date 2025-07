Una juez-árbitro nacional de boxeo zanja la polémica del combate de Roro y Abby en La Velada

La Velada del Año de Ibai Llanos volvió a ofrecer espectáculo, drama, luces, brilli-brilli y alguna que otra combinación decente de izquierda-derecha. Pero el combate entre Roro y Abby dejó también algo más: una polémica de campeonato sobre quién habría ganado. ¿Empate? ¿Decisión dividida? ¿Tongo? No para Aylin Michelle, una juez-árbitro nacional y nueva heroína de TikTok, que ha intervenido como quien baja del Olimpo del reglamento para recordar que esto, señores, sigue siendo boxeo, no un desfile de seguidores.

“Yo anoto todo lo que miro en cada round", empieza diciendo en un vídeo viral que ya ha superado las 4,5 millones de visualizaciones. Y lo cierto es que habla como quien tiene los apuntes subrayados, los márgenes llenos de anotaciones o como quien ha repasado el combate más veces que un opositor un tema de Constitucional. Durante más de cuatro minutos desgrana con precisión quirúrgica (y cierto hartazgo) lo que vio: Abby golpeando y Roro… empujando. "No conectó ningún golpe, todos iban a los guantes”, resume con el tono de una profesora que ha corregido demasiados exámenes en blanco.

En el primer asalto, Abby fue quien llevó la iniciativa, conectó a la cabeza (que sí suma puntos, por si alguien anda despistado) y dejó a su rival tambaleando. “Roro perdió el balance, y no por arte de magia”, explica Aylin. En el segundo round, más de lo mismo: Abby siguió puntuando mientras su contrincante se dedicó, según la árbitra, a golpear con la parte de la mano que no se puede usar. “El referee tuvo que llamarle la atención”, añade, como quien ya ha visto ese error tantas veces que podría dar clase sobre lo que no se debe hacer nunca en un ring.

En el tercero de los asaltos, la tendencia del combate ya no se podía maquillar ni con la mejor edición de Twitch: Abby controló la distancia “sorprendentemente bien” y Roro siguió sin encontrar su sitio en el ring. “No lo siento, es un hecho: Abby ganó los tres rounds”, sentencia la jueza, que de paso se carga la narrativa del empate con la misma contundencia con la que se carga el mito del influencer pegador.

Y ahí llega el directo al ego: “Aquí no se califica quién trae el mejor outfit, ni quién tiene más seguidores”, recuerda Aylin, como quien lanza un uppercut a cámara lenta, directo al mentón. También avisa de que grabarse manopleando queda muy bonito para Instagram, pero no sirve de nada si luego, sobre el ring, "no tiran nada". A Lana, dice, la subieron a entrenar con unas amateur “y le pusieron una arrastrada”. En jerga mexicana, la expresión significa que le dieron una paliza de las que hacen replantearse si necesita más técnica o, directamente, otra afición.

Lo que Aylin ha hecho, más allá del análisis técnico, es cerrar la discusión como solo puede hacerlo alguien que respeta el ring más que el show: aplicando el reglamento. Y de paso, bajando a la tierra a quienes confundieron el cuadrilátero con un photocall.