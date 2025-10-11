Una médica cuenta lo que se encuentra un sábado por la mañana y se pregunta si a los abogados les pasará lo mismo

Los médicos no solo tienen que soportar horas extenuantes de trabajo en condiciones que en muchas ocasiones son abusivas. Además, se enfrentan a diario, incluso en sus días libras, a las consultas de familiares y amigos.

Así lo ha contado la usuaria de X @MissDisparates. Esta médica de famlilia ha mostrado en la red social con lo que se ha despertado. "Despertarme un sábado y tener 3 WhatsApps con consultas médicas de 3 personas distintas porque sobre las 22:00 de un viernes recuerdan q tienen una amiga médica y es el mejor momento de comentarle sus problemillas de salud o los de un familiar", ha escrito.

"¿Al amigo abogado le pasará también?", ha preguntado a continuación la médica de familia en la publicación. Tras esto, ha mostrado una de las consultas que recibió el viernes a las 22:30: "Hola! A mi marido le ha salido pulsaciones bajas y colesterol en el trabajo, le han dicho que vaya al médico, te paso el informe del reconocimiento y me dices algo q estoy muy preocupada".

Al día siguiente, al ver el mensaje, respondió: "Hola, Lo siento pero no lo voy a mirar sin hablar con tu marido y saber que está de acuerdo". Sin embargo, la mujer insistió en que su marido "está de acuerdo" y le envió 10 páginas de un documento pdf.

"Me estás poniendo en un compromiso tremendo, lo siento, no voy a mirarlo salvo que sea él quien me escriba o me llame, dile que puede hacerlo esta misma tarde si quieres, ahora me pillas fuera de casa", replicó la médica antes esto. Y ahora sí, parece que lo entendió y señaló que "ya irá a su médico, la semana que viene tiene cita."

"Me parece lo más prudente, buen finde", concluyó finalmente la conversación. Tras este intercambió reflexionó que "la necesidad de inmediatez nos está empezando a causar serios problemas". "A tomar por saco la autonomía del paciente, la confidencialidad, la longitudinalidad y casi nuestra amistad a la primera de cambio", zanjó.