Una médica cuenta lo que se encuentra un sábado por la mañana y se pregunta si a los abogados les pasará lo mismo
"La necesidad de inmediatez nos está empezando a causar serios problemas", ha reflexionado. 

Una médica en una imagen de archivo.Getty Images

Los médicos no solo tienen que soportar horas extenuantes de trabajo en condiciones que en muchas ocasiones son abusivas. Además, se enfrentan a diario, incluso en sus días libras, a las consultas de familiares y amigos

Así lo ha contado la usuaria de X @MissDisparates. Esta médica de famlilia ha mostrado en la red social con lo que se ha despertado. "Despertarme un sábado y tener 3 WhatsApps con consultas médicas de 3 personas distintas porque sobre las 22:00 de un viernes recuerdan q tienen una amiga médica y es el mejor momento de comentarle sus problemillas de salud o los de un familiar", ha escrito.

"¿Al amigo abogado le pasará también?", ha preguntado a continuación la médica de familia en la publicación. Tras esto, ha mostrado una de las consultas que recibió el viernes a las 22:30: "Hola! A mi marido le ha salido pulsaciones bajas y colesterol en el trabajo, le han dicho que vaya al médico, te paso el informe del reconocimiento y me dices algo q estoy muy preocupada". 

Al día siguiente, al ver el mensaje, respondió: "Hola, Lo siento pero no lo voy a mirar sin hablar con tu marido y saber que está de acuerdo". Sin embargo, la mujer insistió en que su marido "está de acuerdo" y le envió 10 páginas de un documento pdf. 

"Me estás poniendo en un compromiso tremendo, lo siento, no voy a mirarlo salvo que sea él quien me escriba o me llame, dile que puede hacerlo esta misma tarde si quieres, ahora me pillas fuera de casa", replicó la médica antes esto. Y ahora sí, parece que lo entendió y señaló que "ya irá a su médico, la semana que viene tiene cita."

"Me parece lo más prudente, buen finde", concluyó finalmente la conversación. Tras este intercambió reflexionó que "la necesidad de inmediatez nos está empezando a causar serios problemas". "A tomar por saco la autonomía del paciente, la confidencialidad, la longitudinalidad y casi nuestra amistad a la primera de cambio", zanjó. 

