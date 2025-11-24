Una mujer de 33 años hace una reflexión en esta carta al director de 'El País' que la podrían escribir millones de personas
"¿Dónde quedaron la empatía y los valores de esa propietaria?".
Mireia Carrillo, una mujer de 33 años de Oviedo, ha escrito una carta al director de El País que es el perfecto reflejo de la situación que viven millones de personas y cuyo mensaje se ha hecho viral logrando una gran repercusión entre los usuarios.
"Tengo 33 años, trabajo media jornada y vivo gracias a ahorros que nunca superan dos cifras. A veces siento que la vida me estrecha. Hoy supe que un piso que no superaba los 500 euros se alquila ahora por mucho más, mucho más de lo que debería ser", ha comenzado relatando.
Precisamente, ha proseguido contando lo que les pasa a muchos a la hora de ir a buscar una vivienda que alquilar: "Me duele aún más descubrir que la propietaria prefiere evitar a familias con hijos, porque si la familia con menores no pudiese pagar, podría retrasarse o complicarse el desahucio".
"¿Dónde quedaron la empatía y los valores de esa propietaria?", se ha preguntado Carrillo, reconociendo a continuación que le invade "un miedo silencioso".
"¿Hasta qué punto mis sueños, que son tener un hogar o formar una familia, dependen de algo que parece inalcanzable? Empiezo a sentirme acorralada: no puedo comprar, el alquiler me sobrepasa, y temo que incluso el deseo de ser madre se convierta en un lujo que no puedo permitirme", ha sentenciado.
Finalmente, se ha descrito como que es "solo tristeza, miedo y desesperanza" y se ha preguntado "incluso qué será de mí cuando mis padres ya no estén para avalarme o si la vida me permitirá disfrutar de algo tan natural como criar a un hijo".
"Observo impotente cómo las oportunidades de una vida digna se alejan, una tras otra, dejándome atrapada entre el miedo y la resignación sin poder respirar tranquila", ha concluido Carrillo, en una carta que se ha hecho viral con más de 130.000 reproducciones y un millar de me gusta.