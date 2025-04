Una mujer se queja de lo que dijo en antena Roberto Brasero y este le responde con mucho arte

Una llamada de Mari Tere, una mujer de Cuenca, se ha hecho viral en los últimos días en las redes sociales, después de que su nieta, la usuaria de TikTok @ana.romeero_, la compartiera en su perfil de TikTok.

La anciana llamó a Antena 3 para quejarse de cómo había llamado el presentador de El Tiempo Roberto Brasero a la procesión de las Turbas, ya que la había nombrado como la procesión de los Borrachos.

"¿Sois Antena 3, verdad? Es que soy una señora de Cuenca que acaba de ver unas noticias en la cadena y resulta que han nombrado la procesión de las Turbas de esta madrugada como la de los Borrachos y no es, es la de las Turbas", se queja la anciana a una trabajadora de la cadena.

De hecho, insiste en repetírselo y hasta tiene tiempo en darle una explicación: "No se llama procesión de los Borrachos. Eso se llamaba así en el siglo pasado y por favor rectifiquen, ha sido Roberto Brasero".

La trabajadora le contesta que se lo comentaría a Roberto. "Dígale que soy de Cuenca y que nos molesta mucho que nos llamen de los borrachos. Borrachos hay en todas partes, alguno saldrá, no te digo que no, pero dígaselo a Roberto Brasero, que me cae muy bien, pero desde hoy me cae peor. Me llamo Mari Tere", añade la mujer, entre risas de la trabajadora de Antena 3.

De hecho, el propio Brasero le ha contestado a través de sus historias de Instagram: "Hola Mari Tere, tienes toda la razón, así se llama, la Procesión de las Turbas o el Camino del Calvario. A mí me pusieron ese rotulo, me preguntaron por esa procesión y tuve que responder".

"Alguna vez he estado por ahí y algún borracho también hay pero no se llama así, a ver si te llega este vídeo y te vuelvo a caer bien, un saludo Mari Tere", le ha comentado el presentador.