Una norteamericana prueba por primera vez los Filipinos en España y es cristalina: "Nunca lo había visto

La creadora de contenido norteamericana Jordan Daniels ha probado por primera vez los típicos 'snacks' de los supermercados de España que más se consumen gracias a una amiga y la selección que ha hecho ha maravillado a los usuarios.

Ha añadido en la cesta multitud de tipos de galletas y otros productos típicos de la merienda española: galletas Oreo bañadas en chocolate blanco, galletas 'Dinosaurus', galletas con forma de estella de la marca Príncipe, Filipinos... Una gran selección variada por la que ha acabado desembolsando 41,53 euros. "Europa es barata", ha añadido.

Pero han sido los Filipinos los que le han verdaderamente alucinado: "Nunca lo había visto, es la primera vez, lo amo, es tan bueno...".Primero ha probado una tostada con chocolate blanco Nocilla y le ha encantado: "Me lo comería con cuchara, literalmente". Las patatillas "fantasma" de la marca 'Cheetos' no le han gustado tanto: "No tiene ningún sabor, como a hamburguesa....".

Las patatillas con sabor a jamón ibérico las ha calificado como "realmente buenas". Un producto por excelencia que se consume mucho en España son las pipas sabor Tijuana: "Son geniales". Le han gustado la mayoría de dulces, como el típico Donut de azúcar.

"La selección que ha hecho es magistral", ha señalado la usuaria @kattiktok77, recibiendo más de 3.000 'me gusta'. Ha habido cierto debate en que realmente, para los europeos, pagar 41 euros no es barato, a pesar de tener en cuenta de que en Estados Unidos los precios son más caros, al igual que los sueldos son más altos.