Unos españoles se van de viaje y alucinan con lo que pasa en el aeropuerto de Kuala Lumpur (Malasia)

Viajar es siempre una aventura. Por eso lo recomendable es ser flexible, ir con la mente abierta y armarse de paciencia, ya que nunca sabes lo que te puedes encontrar. Y muchas veces, uno de los momentos más tensos se viven en el propio aeropuerto.

Esto es lo que les ha pasado a los creadores de contenido sobre viajes Adri y Helena, quienes han subido un vídeo a su cuenta conjunta de TikTok @whereveryoutraveling enseñando lo que pasa en el aeropuerto de Kuala Lumpur, la capital de Malasia.

"Hay una cosa que pasa en el aeropuerto de Kuala Lumpur que me llama mucho la atención", ha comenzado contando Helena. "Y es que a pesar de que es un lugar público, no es privado, la terminal dos está prácticamente colonizada por AirAsia", ha continuado.

"La terminal funciona prácticamente con las reglas de esta compañía y os voy a enseñar por qué. Todos los vuelos son de la misma compañía, menos uno random que se ha colado. Pero vamos, el resto todos de AirAsia", ha apuntado la española.

"Pero bueno, hasta aquí todo normal porque puedes pensar la mayoría de vuelos los opera esta aerolínea, no es tan raro. Bueno, vale. Bien, pero es que lo mejor viene ahora. Eso de ahí es la cola para pasar el control y llegar a las puertas de embarque", ha apuntado, enseñando el control de seguridad de la terminal.

"Mirad la que tienen liada los de la compañía, que justo antes de pasar el control te montan este tinglao para pesarte y medirte las maletas. Y si no cumples con las reglas de la compañía, te hacen pagar", ha subrayado la tiktoker.

"¡Lo tienen montado! Eso, justo aquí en medio de la terminal, no en su mostrador ni nada. Estamos todos aquí como yendo al matadero. Y que no te libras, eh. No te libras", ha concluido la creadora de contenido.